“Prou d’aeroports, ports i carreteres, cal inversió directe en transport públic”

La CUP proposa la creació d’una comissió d’estudi de compensació i inversió immediata, que la gestió de la infraestructura ferroviària estigui en mans de la Generalitat, l’establiment d’un sistema de control diari o la gratuïtat dels abonaments fins a finals de 2026

En el ple monogràfic sobre Rodalies, el diputat de la CUP de Comarques Gironines, Dani Cornellà, ha posat èmfasi en la problemàtica que generen els múltiples retards i avaries de Rodalies per les vides dels ciutadans de Catalunya i ha donat a conèixer les propostes de la formació per revertir aquesta deriva.

La CUP proposa la creació d’una comissió d’estudi de compensació i inversió immediata a la xarxa ferroviària de Rodalies, que la gestió de la infraestructura ferroviària estigui en mans de la Generalitat, l’establiment d’un sistema de control diari pel compliment d’horaris que incorpori sancions o la gratuïtat dels abonaments de Rodalies i Mitja Distància fins a finals de 2026. Segons Dani Cornellà “hem de deixar de parlar de ports, aeroports, estacions d’ave i més carreteres, el que hem de parlar és d’una inversió directe en transport públic”. En clau gironina, el diputat defensa la importància de deixar de destinar diners públics a projectes com la nova estació de l’AVE a Vilobí d’Onyar o a l’aeroport de Girona, els quals només portaran “més turistes i més pobresa”, per invertir-los en la millora de la xarxa viària i en la creació de trens-tram com el d’Olot-Banyoles-Girona.