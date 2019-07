El Prat acull un acte reivindicatiu per les víctimes del feixisme i els assassinats al Camp de la Bota

La Mesa de Catalunya d'Entitats Memorialistes va celebrar aquest cap de setmana un acte reivindicatiu per tal de reclamar veritat, justícia i reparació per les víctimes del Franquisme.

L'acte va recordar el nom i la història darrera de les persones que van patir l'exili o que van ser assassinades per la dictadura feixista al Camp de la Bota. Al Prat es calcula que almenys van ser quinze les víctimes, entre les quals, l'últim alcalde republicà, Lluís Serra i Giribert.

L'entitat convocat d'aquest acte de memòria històrica va recordar les víctimes pratenques del feixisme en un acte en què es va contextualitzar la banalització i l'auge del feixisme en l'actualitat:

"Que pot sentir la familia Cortés del Prat, que va tenir a quatre dels seus membres a Mauthausen, i que va perdre un pare i un germà al camp de Gusen, llegint l’últim paràgraf de la pàgina 23 de la circular 7/2019 de 14 de maig de la Fiscalia General del Estado: “Así una agresión a una persona de ideología nazi, o la incitación al odio hacia tal colectivo, puede ser incluida en este tipo de delitos.” Nosaltres sentim una indignació infinita davant d’aquest verí que ens volen inocular des de la injustícia espanyola. La fiscalia atorgant la condició de víctima d’odi a aquells que fan d’aquest sentiment una eina d’agressió i vexació en la seva cacera de les minories desprotegides i de les persones que volen combatre una ideologia, que va assolar el món amb destrucció, mort i l’horror dels seus exterminis. Tornem altra vegada a la barroera i indecent equiparació de víctimes i botxins. A aquest pas podríem tranquil·lament assistir als judicis de Madrid i seure a la banqueta als aliats, que van odiar i combatre el nazisme, mentre Europa celebra hipòcritament el 75 aniversari del desembarcament de Normandia. Segur que condemnarien pòstumament per delicte d’odi al català que va fer possible l’èxit del Dia D, en Joan Pujol, Garbo."

Dissabte vàrem aprofitar l'acte d'homenatge a les víctimes pratenques del franquisme, organitza't per la Mesa de Catalunya d'Entitats Memorialistes, per anunciar la presentació a la tardor d'una moció per eliminar definitivament tots els carrers franquistes que perduren a #elPrat pic.twitter.com/WssETVI6No