No l'ampliació

Greenpeace reivindica el tren en oposició a l'ampliació de l'Aeroport del Prat

Amb aquesta acció a Barcelona, Greenpeace manifesta el seu rebuig al projecte d’ampliació de l’Aeroport del Prat en ple debat sobre el seu futur. Se suma així a les crítiques realitzades des de la Plataforma ZeroPort, ja que els 1.700 milions d’euros que costarà aquesta ampliació reforcen un model econòmic basat en el consum de combustibles fòssils. Per això, és urgent canviar el model turístic de Barcelona, on el 82% dels seus visitants ja vénen en avió actualment.

“Tant el Govern d’Espanya com la Generalitat de Catalunya presumeixen dels seus objectius per a reduir les emissions mentre promouen infraestructures com l’aeroport, l’ampliació implica un increment de les emissions de gasos d’efecte hivernacle” ha declarat des del lloc de l’acció Adrián Fernández, responsable de mobilitat de Greenpeace. “L’aviació no només té un greu impacte sobre el clima, també perjudica la població local amb més soroll, més contaminació atmosfèrica i arrasant espais protegits per la seva biodiversitat, com succeeix al Prat“.

Reivindica un model ferroviari

Lluny de limitar-se a rebutjar l’augment del transport aeri després de la pandèmia, les demandes de Greenpeace inclouen un gran nombre de solucions per a millorar el transport per trenaerolínies. Tot i la ingent inversió en infraestructures ferroviàries (més de 55.000 milions d’euros en els últims anys) a l’Estat Espanyol el tren segueix arrossegant un seguit de mancances que fan que encara no resulti atractiu enfront de l’avió i de la carretera.

Per a corregir un problema essencialment de gestió, Greenpeace ha subscrit, al costat d’organitzacions com WWF o l’Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP), una proposta tècnica que aborda la necessitat de reduir l’impacte del transport a través d’un model ferroviari sense emissions, inclusiu, sostenible i segur.

El “Tren de Greenpeace”, que manté la línia estètica del seu conegut vaixell Rainbow Warrior, recorrerà diferents punts d’Europa reivindicant el ferrocarril com a alternativa sostenible i assequible enfront de l’avió i la carretera, coincidint a més amb la declaració de 2021 com Any Europeu del Ferrocarril per part de la Comissió Europea.