ls presidents dels governs espanyol i català, Pedro Sánchez i Pere Aragonès, han rebut una carta signada pels principals grups ecologistes Amigos de la Tierra, Depana, Ecologistes en Acció, Greenpeace, SEO/BirdLife i WWF. Hi mostren la seva oposició al projecte d’ampliació de l’aeroport Josep Tarradellas, ubicat al Prat de Llobregat (Barcelona), per ser insostenible des del punt de vista ambiental.

La carta arriba un dia després de la crida extrema d’atenció mundial realitzada pel Grup Intergovernamental d’Experts sobre Canvi Climàtic (IPCC) davant les alarmants evidències del fenomen en tot el planeta, i en l’informe comminen als estats a accelerar el procés de descarbonització.

«La proposta d’ampliació de l’aeroport del Prat -assenyala la carta- vulnera tots els compromisos en la lluita contra el canvi climàtic en un moment en què els dos Governs han declarat l’Emergència Climàtica a Catalunya i a Espanya, i a la qual s’han sumat els ajuntaments de Barcelona i del Prat de Llobregat. Una ampliació de l’aeroport no només suposarà augmentar les emissions, en comptes de reduir-les, sinó que fomentarà un tipus de transport, de comerç i de turisme contrari al que requereix la crisi climàtica i ambiental i a les polítiques de lluita contra el canvi climàtic, que preconitzen públicament des dels seus governs”.

Per això, les ONG ecologistes demanen a Sánchez i a Aragonès que redirigeixin els fons acordats cap a altres sectors que millorin la qualitat de vida de la ciutadania, i al seu torn, afavoreixin el medi ambient, protegeixin la biodiversitat i preservin el territori; que es reorientin les inversions de diners públics cap a projectes que assegurin la transició a una economia descarbonitzada que prioritzi la justícia social i l’interès general.

«Els seus governs haurien d’impulsar polítiques encaminades a reduir el transport aeri i afavorir un altre tipus de mobilitat més sostenible«, apunta la carta, en què recorden que «l’aeri és el model de transport amb major taxa d’emissions per càpita i el responsable del 2 % d’emissions de CO2, a més d’altres com el vapor d’aigua i els òxids de nitrogen (NOx), sent aquests últims dels que més malmeten la capa d’ozó «.

Assenyalen, al seu torn, que «no és acceptable cap actuació que afecti negativament a la zona d’especial protecció per a les aus i les reserves naturals del Delta del Llobregat -un espai protegit- fins i tot amb propostes de mesures compensatòries«. Sobretot quan en aquest moment els governs d’Espanya i Catalunya han de fer front a un procediment d’infracció iniciat per la Comissió Europea el 2012, l’origen del qual és el desviament del riu per ampliar el port de Barcelona i l’ampliació de l’aeroport amb una tercera pista.

» No seria possible defensar davant d’Europa, ni davant els tribunals espanyols, un nou projecte que tingui efectes negatius sobre l’espai protegit atenent la legislació existent i la situació de conservació de la mateixa, ja que la pressió suplementària que suposaria sobre el Delta del Llobregat causaria un perjudici significatiu sobre els seus objectius ambientals que s’afegiria al seu actual mal estat de conservació que ha suposat un procediment d’infracció, i impossibilitaria utilitzar qualsevol tipus de fons europeus. A més, el Delta del Llobregat és una de les zones més vulnerables al canvi climàtic, tal com mostren totes les projeccions de l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic, per la qual cosa seria una trista ironia que es dugui a terme una infraestructura a la zona que acceleri la seva pròpia destrucció.».

L’ampliació, a més, augmentarà considerablement els problemes de contaminació ambiental i acústica que pateixen desenes de milers de persones, habitants dels municipis propers. Les partícules ultrafines, el sutge i els enormes nivells de soroll emesos pels motors de les aeronaus representen la causa de patologies de tipus cardiovascular, discapacitats auditives, alteracions de la son o deterioraments del rendiment cognitiu de la població d’aquests municipis, especialment entre els grups socials de major vulnerabilitat.

Un canvi sí, però de l’economia

Els grups ecologistes consideren que cal passar d’una economia del segle passat a una economia del segle XXI, i destaquen que

1 La proposta d’ampliar els aeroports de Barcelona, Madrid, Reus i Girona és una aposta per una economia basada en l’especulació, massificació, deslocalització, destrucció del territori, ús de recursos i de les emissions.

2 Espanya i Catalunya necessiten invertir en una economia descarbonitzada, respectuosa amb el medi ambient i circular, que redueixi l’ús de recursos naturals i generi llocs de treball estables i de qualitat.

3 Catalunya necessita una forta inversió en matèria de mobilitat sostenible, basada en el transport per ferrocarril (Espanya és un dels països europeus amb menor accessibilitat per ferrocarril). També altres inversions en l’àmbit de la transició ecològica justa, R+D+I, cultura, serveis públics i atenció social poden assegurar per a Catalunya llocs de treball de qualitat

4 El futur de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i de Catalunya no pot passar per augmentar vint milions de visitants de turisme massificat perpetuant un model turístic que ha causat grans desequilibris en el territori, així com grans problemes socials i de gestió.

5 Cal més diàleg. «La frontal oposició tant de l’alcaldessa de Barcelona com de l’alcalde del Prat a aquest acord, i a aquest projecte d’AENA, demostra que l’acord s’ha aconseguit sense l’adequat i necessari diàleg social». També la veu dels col·lectius socials, veïnals, ecologistes i científics ha estat ignorada.

La carta finalitza amb una trucada d’urgència: "La construcció d’un model socioeconòmic més sostenible, més resilient i més eficient que s’ajusti als límits de la planeta, constitueix una tasca urgent en la qual l’acció decidida dels seus governs, amb el suport de les entitats signants d’aquesta carta i de molts altres col·lectius de la societat civil, és imprescindible".