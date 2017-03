discriminació lingüística

La policia espanyola sanciona un ciutadà per parlar en català a l’Aeroport del Prat

La Plataforma per la Llengua està assessorant jurídicament Xavier Casanovas, un professor de la UPC que ha estat víctima de discriminació lingüística per dirigir-se en català a un policia a l’aeroport del Prat, a Barcelona. Ara li ha arribat una denúncia que podria acabar amb una sanció de fins a 601 euros.

Els fets van començar el mes de setembre, quan Casanovas estava passant el control de passaports de l’aeroport i es va dirigir en català a l’agent de la Policia Nacional, una actitud que va merèixer diverses valoracions negatives per part del servidor públic, entre les quals destaquen que es tractava d’una «falta de respecte» i de «poca estima pel país». Malgrat això, el ciutadà va passar el control i es va dirigir cap a la cua d’embarcament per accedir al seu vol. Però un cop allà van començar els maldecaps per a Casanovas.

L’agent que l’havia atès, acompanyat d’un segon policia, va anar a buscar el ciutadà a la cua de l’embarcament. Allà li va demanar el passaport i se’l va emportar a un punt d’informació, on va començar a anotar les seves dades personals. Quan a l’hora d’embarcar encara no li havien tornat el document, Casanovas s’hi va acostar per preguntar-los el motiu del tractament rebut, pregunta que va ser resposta amb més valoracions sobre la seva educació i una interpretació ad hoc de la constitució espanyola, per la qual Casanovas estaria obligat a «parlar en castellà». A més, tot i que l’avió estava a punt de sortir, els agents van recordar llavors que també necessitaven les dades del document d’identitat del ciutadà, ja que aparentment amb el passaport no en tenien prou. També van advertir-lo que si seguia parlant-los en català haurien d’avisar un traductor i que potser perdria el vol.

Quan, enmig de més pressions i comentaris agressius, el ciutadà va finalment atrevir-se a demanar als policies que s’identifiquessin, va resultar que l’incitador de tot plegat no podia fer-ho perquè «no me cabe en la camisa» i que l’altre tenia un número difícil de llegir «para evitar denuncias tontas que nos ponen». Finalment, els agents van deixar anar Casanovas i es van acomiadar amb un to agressiu i la frase «sé donde vives».

Infracció greu i multa de 601 euros

Casanovas va decidir presentar una denúncia als Mossos d’Esquadra pel tracte denigrant patit per part dels agents. El jutjat instructor, però, va arxivar el cas perquè deia que no podia identificar els agents en qüestió.

El tràngol per a Casanovas, però, no va acabar aquell dia a l’aeroport del Prat. Aquest mes de març, més de sis mesos després, el ciutadà català ha estat notificat que s’ha obert un procediment sancionador contra la seva persona «en relació amb la normativa de protecció de la seguretat ciutadana», altrament coneguda com a Llei Mordassa. Aparentment Casanovas hauria comès una infracció de tipus greu en fer «cas omís de les ordres donades pels agents actuants entorpint, d’aquesta manera, la seva labor policial i endarrerint el flux normal de passatgers», i per això seria mereixedor d’una multa de 601 euros, l’import mínim per a una multa de caràcter greu.