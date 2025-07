Prendre consciència

Arrenca a Barcelona l’Ecomarxa 2025 amb el lema “Gotes d’esperança, onades de canvi”

150 ciclistes recorreran Catalunya del 19 de juliol al 2 d’agost per denunciar la crisi ecològica i celebrar alternatives comunitàries.

Enllaç al recorregut complet

Ecologistes en Acció organitza la 16a edició de l’Ecomarxa, una ruta ciclista que unirà pedals, lluites ecologistes i alegria col·lectiva. Sota el lema “Gotes d’esperança, onades de canvi”, l’escamot recorrerà 600 quilòmetres en una ruta circular que començarà el diumenge 20 de juliol a Barcelona i travessarà els boscos del Montseny, la Costa del Brava, la Garrotxa i tot el curs del riu Llobregat, per visibilitzar conflictes socioambientals i alternatives reals.

Acte inaugural a Barcelona

El dissabte 19 de juliol, a les 19.30 hores, des del Poliesportiu Municipal de l’Espanya Industrial, començarà un recorregut amb bici per iniciatives comunitàries del barri de Sants, com a Can Batlló (espai veïnal autogestionat) i La Borda (model d’habitatge cooperatiu); l’Horta Alliberada de Sants (horts urbans autogestionats); Bloc Okupat del Sindicat d’Habitatge de Sants (exemple d’autogestió), i sopar popular al Parc de l’Espanya Industrial.

Abans de començar la ruta, a les 19:30 h al Poliesportiu Municipal de l’Espanya Industrial, l’organització de l’Ecomarxa atendrà els mitjans de comunicació (ubicació exacta en aquest enllaç).

L’agenda prevista per als primers dies de ruta és la següent:

Diumenge 20 de juliol donarà inici la marxa amb una etapa des de Barcelona a Llinars del Vallès, amb parada en el riu Besòs enfront la cimentera Holcim (antiga Lafarge) al barri Can Sant Joan de Montcada i Reixac i l’espai agrari El Calderí de Mollet del Vallès. A la tarda, a les 18.30 hores, en el Pavelló Municipal d’Esports de Llinars del Vallés (Pavelló 1 d’octubre, Av. Pau Casals, 18, 20, 08450 Llinars del Vallès), hi haurà una xerrada amb col·lectius locals sobre conflictes socioambientals del Vallès.

Dilluns 21 es pedalarà fins a Sant Esteve de Palautordera, on a la tarda tindrà lloc una marxa amb bici pel poble a partir de les 18.30 hores i, a continuació, una xerrada sobre mobilitat sostenible a la Sala annexa del Casal de la Gent Gran.

Dimarts 22 de juliol, l’Ecomarxa arribarà fins a Llagostera, amb parada a la zona humida de les Llobateres i l’Estany de Sils. A les 19.00 hores tindrà lloc una xerrada amb col·lectius locals sobre els conflictes ambientals de Girona.

Dimecres 23 es denunciarà l’especulació costanera i hi haurà una xerrada sobre valors ambientals de la Costa Brava a les 19.00 hores en el Centre Excursionista Montclar (Carrer d’Antoni de Capmany, 100, 17220 Sant Feliu de Guíxols).

Durant la segona setmana, l’Ecomarxa continuarà pedalant camins alternatius de Catalunya, amb les reivindicacions d’una mobilitat sostenible, amb carrers i territoris adaptats a les bicicletes; l’agroecologia enfront de l’especulació; els rius lliures i les costes sense ciment enfront de macroprojectes turístics, miners i d’ampliació d’aeroports.

Lucas Barrero, un dels coordinadors d’aquesta activitat, ha declarat: “L’Ecomarxa no és un viatge, és un entrenament per al món que ve. Pedalem on el territori clama justícia: al costat de comunitats que defensen les seves muntanyes, rius i places de la cobdícia corporativa”.