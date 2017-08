infraestructures

La CUP-CC: "Privatització, precarització del treball i manca d'inversions són a l'origen del caos a l'aeroport del Prat"

La CUP-CC ha denunciat que les polítiques neoliberals i recentralitzadores són les que fan que aquests dies hi hagi un nou conflicte laboral a l'aeroport del Prat i que els usuaris en pateixin les conseqüències.

Remarca la formació en un comunicat que, Aena, l'empresa que gestiona l'aeroport, des que va iniciar el seu camí de privatització i sortida a borsa, actua com una empresa més interessada a donar beneficis als seus accionistes que no a oferir un bon servei, i promou subcontractacions a la baixa, adjudicades a un preu molt menor al preu de partida, tot i que el nombre d'usuaris ha augmentat.

Recorda que el conflicte amb els treballadors i treballadores d'Eulen té el seu origen en l'adjudicació a aquesta empresa del servei de control de seguretat per una quantitat de diners més baixa que la que ho feia amb anterioritat (Aena oferia pagar 23 milions d'euros a l'empresa que s'encarregués dels filtres de seguretat del Prat, Eulen se'l va emportar pagant gairebé mig milió d'euros menys), tot i l'augment de passatgers que ha registrat l'aeroport i això ha acabat revertint en més precarietat laboral per als treballadors.

Aquestes setmanes ha esclatat el conflicte en aquesta subcontractació, però cal no oblidar que Aena té al Prat un problema latent amb les subcontractacions de restauració, l'anomenat Lot 22. Des de la CUP-CC ja vam expressar el suport als treballadors de la restauració, que veuen les noves condicions exigides per Aena a les empreses subcontractades com una més que probable degradació de les seves condicions de treball. Novament, els beneficis per als accionistes (Aena augmenta el cànon exigit a les subcontractes) per davant del bon servei i de les condicions de treball. A proposta de la CUP-CC, el Parlament va aprovar una resolució de suport als treballadors amb el suport de tots els grups excepte el PP.

Mentrestant, Aena ha duplicat els ingressos des del 2011 amb una revalorització de l'acció del 186% des que va sortir a borsa, amb uns beneficis rècord de 1.148 milions d'euros.

"l'aeroport del Prat no rep la inversió necessària. Entre el 1992 i el 2004 Barajas va rebre el 58% de la inversió aeroportuària, tot i que només representava el 22% de passatgers, mentre que Catalunya en va rebre el 14,6%, un 14,78% dels passatgers. Això vol dir que, per cada euro invertit en un aeroport català, se’n van gastar 2,63 a Madrid. Al País Valencià i Illes Balears les xifres encara eren pitjors: per cada euro se’n gastaven 7,5 a Madrid", afegeix la formació.