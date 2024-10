En defensa del territori

DEPANA es mantindrà ferm en la defensa del patrimoni natural: "No a l’ampliació de l’Aeoroport del Prat!"

Afirma que l’ampliació de l’Aeroport serua un altre desastre ecològic

DEPANA ha manifestat el seu desacord amb les declaracions de Jordi Sargatal a La Vanguardia, on afirma que l’ampliació de l’Aeroport del Prat és compatible amb la protecció de les aus. Res més lluny de la realitat.

Un historial qüestionable: Sargatal, conegut per la gestió dels Aiguamolls de l’Empordà, presenta un currículum que ens fa dubtar de les seves paraules. Aquests aiguamolls, abans considerats un exemple de conservació, avui són un sequeral, gairebé més aptes per a aus estèpiques que per a les espècies aquàtiques que en teoria havia de protegir. I què dir de la implicació amb la Generalitat en la queixa del Segarra-Garrigues, que va acabar amb la condemna del Regne d’Espanya per part dels tribunals europeus? Les aus estèpiques, cada cop més amenaçades, són les víctimes de la seva col·laboració.

Una nova agressió al Delta del Llobregat: l’entrevista ignora un punt clau: la seva col·laboració prèvia amb AENA en l’ampliació anterior de l’aeroport. Aquest projecte ja ha causat greus danys a la biodiversitat del Delta del Llobregat i és la base de la queixa actual davant Europa. L’ampliació suposaria una nova agressió a aquest espai vital per a la fauna, especialment per a les espècies d’aus migratòries.

Fins on arribarà l’erosió ambiental? Sargatal no només es limita a defensar l’ampliació de l’aeroport, sinó que fins i tot es presenta com a defensor de la natura. Si fos bomber, diríem que és piròman. Ens trobem davant d’una estratègia que busca disfressar l’agressió ambiental d’un projecte “sostenible”, mentre la realitat és que es vol encobrir un altre desastre ecològic.

Complicitat mediàtica? El mateix mitjà que dona veu a Sargatal, La Vanguardia, publica un article del director titulat “Sentido común en el Prat“, un altre intent de legitimar aquest projecte devastador. Fins on arribaran alguns mitjans per defensar interessos econòmics per sobre del medi ambient?