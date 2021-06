En defensa del territori

Mobilitzacions de defensa del delta i contra l’ampliació de l’aeroport del Prat

Criden a manifestar-se es per visualitzar l’oposició popular a la pèrdua d’espais naturals i agrícoles del Delta

Diferents plataformes ciutadanes del Baix Llobregat tornen a mobilitzar-se aquest cap de setmana per aturar les operacions que, en aquests moments, amenacen els espais naturals i agrícoles més vulnerables de la comarca.

El moment culminant de les mobilitzacions serà demà dissabte, 12 de juny, a les 12 h al Prat de Llobregat, on la plataforma Ni un pam de terra ha convocat una manifestació en contra del projecte d’ampliació d’aeroport i de l’ARE Eixample Sud. També convoquen la manifestació Ecologistes en Acció, Zeroport i SOS Baix Llobregat i l’Hospitalet. El punt de trobada serà la cruïlla entre avinguda Onze de Setembre i la carretera de la Bunyola, i a continuació la manifestació marxarà pels carrers del Prat.

Els convocants animen la població a participar en la manifestació perquè “és un moment clau per donar un missatge de força al carrer, que es visualitzi l’oposició popular a la pèrdua d’espais naturals i agrícoles del delta i davant de les ofensives mediàtiques de les patronals de Barcelona i les polítiques de fets consumats de les administracions.”

Una hora abans, dissabte mateix, es presentarà públicament a Cornellà de Llobregat la Plataforma Ribera-Salines, que neix per defensar de l’especulació l’últim espai agrícola i natural del terme municipal, a la riba del Llobregat, on l’ajuntament vol promoure una ARE semblant a la del Prat. L’acte serà a les 11 h al Patronat Cultural i Recreatiu i allà els organitzadors explicaran també el projecte d’hort comunitari que han posat en marxa.

A l'endemà, al bosquet de la Colònia Güell, Anticapitalistes ha organitzat un debat per analitzar la situació actual “d’ofensiva de l’especulació urbanística al Baix Llobregat i a la Colònia Güell, en un moment d’emergències i crisi ecosocial”. El debat es farà a les 18 h i hi participaran Pere Bonet, de Ni un pam de terra; Isis Sanpera, de SOS Baix Llobregat i l’Hospitalet, i Joana Bregolat d’Anticapitalistes.