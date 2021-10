LLUITA INSTITUCIONAL

Guanyem vol que Girona es posicioni en contra de l’ampliació d’El Prat i demana que es dediquin els recursos a Rodalies

· La formació defineix com a “incongruent” defensar l’ampliació de l’aeroport i dir que es lluita contra l’emergència climàtica

Guanyem Girona portarà una moció al proper ple de dilluns per demanar que l’Ajuntament de Girona es posicioni en contra de la possible ampliació de l’aeroport d’El Prat i del projecte associat del baixador del TAV a l’aeroport de Girona. El principal partit a l’oposició al consistori gironí veu “imprescindible” que tots els nivells administratius es centrin en reforçar amb recursos econòmics les línies ferroviàries de Rodalies per davant de “projectes que no busquen el bé comú”. “Cal deixar clar si s’està a favor de la gent que dia a dia pateix un sistema ferroviari pèssim o a favor d’una minoria que busca el benefici econòmic amb un nou projecte desmesurat”, ha explicat el cap de l’oposició, Lluc Salellas.

Del ple la formació municipalista vol que en surti un compromís per exigir als diversos governs que destinin més recursos a Rodalies i que s’elabori una nova política de tarifes que abarateixi els cost de viatjar en tren a Catalunya.

Així mateix, Salellas ha assenyalat que és “incongruent que partits polítics que diuen defensar el medi ambient apostin per l’ampliació de l’aeroport”. “Més enllà de salvar un espai natural com la Ricarda, darrere de l’ampliació d’El Prat hi ha un model econòmic i ambiental totalment contrari als esforços que es fan en la lluita contra l’emergència climàtica”, ha assegurat.

El text que portarà al ple Guanyem insta als governs de la Generalitat i l’Estat a paralitzar definitivament el projecte, ara aturat temporalment per desavinences entre els executius.

La moció també demana el traspàs de la gestió d’aeroports a la Generalitat, la revisió del Pla Director Urbanístic de la zona per assegurar que es compleixin els compromisos climàtics i iniciar una campanya de sensibilització sobre la petjada climàtica dels aeroports.