Pressupostos

Concentració davant de la seu del PSC a Barcelona contra l’ampliació de l’aeroport

Arran de les negociació dels pressupostos de la Generalitat, La plataforma Zeroport apunta "que s'està assistint a un espectacle d’irresponsabilitat per part de diversos representants de partits polítics que pressionen a favor d’una sèrie de macroprojectes que es poden qualificar d’aberracions pel que fa a les seves conseqüències ambientals, energètiques i socials. Més de 270 entitats de la societat civil ja van alertar-ho en un manifest conjunt impulsat per Ecologistes en Acció de Catalunya".

L’ampliació de l’aeroport del Prat continua sent una obsessió per a la patronal del país i defensada aferrissadament per alguns grups polítics, que li fan de braç parlamentari. Les més de 135 entitats que formen la plataforma Zeroport exigeixen a aquests partits que descartin propostes pròpies del negacionisme climàtic i facin cas a una majoria social que s’oposa a l’ampliació de l’aeroport, tal com reflectia l’enquesta del Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat de finals de 2021, i es va fer palès en la gran manifestació que va tenir lloc al Baix Llobregat i a Barcelona el 19 de setembre del mateix any.

També assenyala que "No s’entén com el govern català no es pren seriosament ni acata les directrius europees i, per tant, no manté una posició ferma contrària a l’ampliació de l’aeroport. Recordem que la Comissió Europea ha obert un expedient d’infracció a Espanya per la gran desprotecció del delta del Llobregat, que està en marxa l’ampliació dels espais protegits del Delta i que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha condemnat Espanya per la pèssima qualitat de l’aire de Barcelona i Madrid. Una hipotètica ampliació agreujaria tots aquests problemes.

Catalunya no té un problema de falta de capacitat de les seves infraestructures aeroportuàries, sinó un problema de falta de polítiques per a un decreixement de l’activitat de l’aviació. No falten metres quadrats de pistes ni terminals, sinó polítiques de regulació, gestió o fiscalitat per a reduir els costos socials, ambientals i energètics associats a la hipermobilitat global i el turisme de masses. A més, mentre a Europa ja es comencen a fer polítiques de limitar l’activitat aeroportuària, com vetar vols curts, aturar ampliacions de grans aeroports o taxar el querosè, aquí s’aposta per polítiques contràries".

No s’entén com el govern català només escolta els mateixos actors de sempre, sindicats i patronals, i mai no consulta els arguments de la ciutadania organitzada, basats en nombroses evidències científiques i en un gran consens social. En aquest sentit, Zeroport adverteix que no acceptarà ampliacions encobertes amb altres denominacions, com ara millores de gestió, modificacions o noves configuracions fetes a partir de pactes polítics curterministes i contraris a l’interès general.