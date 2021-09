TERRITORI

Des de comarques gironines també es mobilitzen contra les ampliacions d’aeroports

Les plataformes insten a no abaixar la guàrdia davant d’un projecte no descartat i uns governs que donen mostres de negacionisme climàtic

Una vintena d’activistes realitzen una acció de protesta davant de l’aeroport de Girona-CostaBrava per mostrar el rebuig de les comarques gironines a les ampliacions d’aeroports i fer una crida a la mobilització del proper diumenge 19 de setembre, a les 12h al Carrer Tarragona de Barcelona.

Segons les plataformes Girona Pel Clima i SOS CostaBrava, responsables de l’acció, els diferents anuncis realitzats pels governs, tant català com espanyol, malgrat mostrar un cert desacord per l’ampliació de l’aeroport del Prat, i haver-se paralitzat la inversió de 1.700 milions d’euros, no poden considerar-se una victòria ja que el projecte no s’ha descartat i la decisió està pendent de prendre’s el dia 30 de setembre en el Consell de Ministres.

Al·leguen que cap dels dos governs s’ha mostrat contrari a l’ampliació, simplificant i centrant el debat entorn la conservació de la Ricarda, contemplant altres opcions com la connexió amb Alta Velocitat de Girona i Reus. Remarquen que no hi ha un qüestionament, per part dels governs, d’un model de creixement aeroportuari i turístic que gentrifica les poblacions, encareix la vida, debora recursos i territori, dificulta l’accés a l’habitatge i precaritza la vida. A la vegada que, afegeixen, contribueix a agreujar l’escalfament global.

D’aquesta manera, defineixen les posicions d’ambdós governs com a negacionistes, contràries a l’interès general, i que busca rescatar una empresa de l’Ibex35 com és AENA i de seguir promocionant el monocultiu turístic.

Amb aquesta acció han volgut mostrar, doncs, que la ciutadania organitzada ha fet un pas molt important en aquesta lluita i han volgut refermar la crida a la convocatòria per dir no a les ampliacions dels aeroports i del trànsit aeri en general.

Afirmen que cap anunci polític assegura, ara per ara, que l’ampliació de l’aeroport del Prat s’aturi indefinidament i, per tant, és imperatiu seguir lluitant. I des de comarques gironines, així ho han volgut mostrar en defensa del Delta del Llobregat i la resta de territori, i per revertir el model de creixement, que s’ha demostrat insostenible.

Justifiquen que les cinc demandes amb les que s’ha cridat a la mobilització segueixen vigents i emplacen a sortir juntes el 19S a moviments socials, veïnals i ecologistes i a les lluites del territori per exigir la paralització indefinida de qualsevol ampliació d’activitat o d’infraestructures aeroportuàries i sumar-se a les lluites contra les ampliacions dels aeroports de Palma, Madrid, Reus i Girona.

Finalment han declarat que la lluita va molt més enllà i que és el moment d’abordar d’una vegada noves polítiques que transformin l’actual model econòmic especulatiu i injust en un model que cobreixi les necessitats bàsiques del conjunt de la població i respecti el territori i els límits biofísics del planeta.

La columna gironina, com ells l’han autoanomenat, baixarà en tren, quedant a les 9.15h a Figueres, a les 10h a Girona i arribant a les 10.40h a Sants. Durant la baixada aprofitaran per reivindicar que els diners que pretesament es volen destinar a les ampliacions d’aeroports, siguin redirigits a finançar infraestructures que promocionen la mobilitat sostenible, com són per exemple les infraesctructures ferroviàries com Rodalies.