Repressió

Primera condemna a un manifestant de Tsunami Democràtic a l'aeroport

Un jove de Vic ha estat condemnat a3 anys i 4 mesos de presó per un delicte de desordres públics i un d’atemptat contra l’autoritat en assumir que va participar en la protesta amb aldarulls. En el judici, a l’Audiència de Barcelona, aquest dilluns, la Fiscalia, que li demanava inicialment 9 anys de presó li ha rebaixat a la petició de penes, que ha acceptat el noi, a més de pagar una multa de 1.400 euros. Cal recordar que el el 14 d'octubre de 2018, Tsunami Democràtic va convocar la concentració a l'Aeroport del Prat per protestar per la sentència del procés.

L’advocat ha demanat al tribunal que se suspengui la seva entrada a la presó, en aplicació de l’article 80.3 del Codi Penal, el qual permet eludir la presó si les penes per separat no superen els dos anys de presó, i si la persona no té antecedents, com el cas de l’universitari. Les tres magistrades del tribunal de la secció 3a de l’Audiència de Barcelona, han donat la conformitat així com la suspensió de la seva entrada en un penal, a condició que durant 4 anys no delinqueixi.