Emergència climàtica

Clam multitudinari contra l'ampliació de l'aeroport

Paral·lament a Palma, un miler de persones exigeiexen a les institucions de les Illes es posicionin clarament contra la "ampliació encoberta" que projecta Aeroports Espanyols i Navegació Arérea (AENA) a Son Sant Joan. A Madrid, també s'ha realitzat una concentració en contra dels projectes d'AENA a la capital de l'Estat espanyol.

Milers de persones han omplert els carrers de Barcelona (90.000 els organitzadors i 10.000 la Guaràrdia Urbana) per expressar la seva poaició contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. La concentració ha començat a primera hora del matí al Prat de Llobregat, i ha avançat acompanyada d’una tractorada per la C-31. L’acte central s’ha fet al carrer de Tarragona, entre la plaça d’Espanya i la plaça dels Països Catalans, fins on han arribat columnes de gent d’arreu de Catalunya.

"No a l'ampliació de l'aeroport perquè diem prou a la destrucció de la vida"

La filòsofa Marina Garcés ha esta la primera en parlar a l'acte que realitzat al final de les marxes. Garcés ha estat molt crítica amb la classe política i els mitjans de comunicació. Considera que el poder econòmic és l'únic partidari de l'ampliació i qüestiona als polítics per la seva ambigüetat. Els hi ha donat les gràcies per no assistir a la mobilització, ja que "em feu molta vergonya". Al final del seu parlament, s'ha pronunciat contundement contra l'ampliació, perquè "diem prou a la destrucció de la vida".

També han pres la paraula, representants de les entitats convocants que s'intercalaven amb actuacions musicals com ara la cantautora del Prat de Llobregat Sílvia Comes o el cantautor barceloní i ecologista Macaco.

Palma

A la mateixa hora, gairebé un miler de persones s'ha concentrat a les escales de la Seu de Palma contra l'augment previst en la capacitat de l'aeroport de Son Sant Joan, el tercer en nombre de viatgers de l'Estat espanyol. La convocatòria de la Plataforma contra l'ampliació de l'aeroport de Palma ve precedida de la presentació de més de 2.500 al·legacions contra un projecte que compta amb diferents avaluacions negatives d'impacte ambiental.

Han exigit que el Govern balear, el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Palma es posicionin clarament contra, en paraules de el president de l'Gob, Amadeu Corbera, la "ampliació encoberta" que projecta AENA a Son Sant Joan.

Corbera ha carregat contra "les mentides" d'Aena que mentre nega que projecti l'ampliació de l'aeroport, el Document de Regulació Aeroportuària 2022-2026 (DORA II) que el ministeri de Transports preveu aprovar el pròxim 30 de setembre , inclou obres per un import de 312 milions a Son Sant Joan per tal d'adaptar les instal·lacions per acollir en 2026 "un mínim" de 29 milions de passatgers, que és la xifra assolida el 2019, abans de la pandèmia, i que va ser la més alta de la història. El president de l'Gob ha demanat també "coherència" a la Generalitat i que apliqui la resolució de Parlament aprovada en 2019 que s'ha pronunciat en contra de l'ampliació de Son Sant Joan.

També a Madrid

Una bicicletada ha fet el recorregut des de les seus d'AENA i el Ministeri espanyol de Transport fins a la plaça de les Corts espanyoles , enfront de Congrés espanyol, on mig centenar de persones s'ha concentrat contra el projecte d'ampliació de l'aeroport de Barajas.

Avui la veu del Prat i el delta s'ha fet sentir arreu. Més de 8.000 persones ens hem manifestat des del Prat fins a Bcn per dir alt i clar que EL DELTA NO ES TOCA, que no volem cap tipus d'ampliació ni d'agressió urbanística al territori.

Ni un pam de terra!#MenysAvionsMésVida pic.twitter.com/rAFKFX799x — Ni un pam de terra (@niunpamdeterra) September 19, 2021

❌🛬 Ara mateix les escales de la Seu de #Palma són un clam! La concentració #19S ja ha arrancat i més de 40 ciutats cridam: NO a les ampliacions dels aeroports! #MenysAvionsMésVida pic.twitter.com/D4qdqQ7X3y — GOB Mallorca (@GOBMallorca) September 19, 2021

Per un nou model productiu que no especuli i respecti el territori. Avui com cada dia toca #DefensemLaTerra #SalvemElDelta pic.twitter.com/e5UInHo9b7 — Poble Lliure Baix Llobregat (@PL_BLlobregat) September 19, 2021