Aeroports

Impulsen una plataforma contra els vols d’entrenament a l’aeroport de Lleida-Alguaire

Veïns de pobles de l’entorn de l’aeroport de Lleida-Alguaire han impulsat una plataforma que es presentarà públicament dijous que ve per demanar que s’aturin els vols de pràctica que diferents acadèmies de formació fan a la infraestructura des de 2019. En un comunicat asseguren que se’ls ha «enganyat i s’ha convertit el cel en un circuit d’entrenament constant». A més, diuen que els vols estan «sulfatant amb partícules ultrafines (UPF)». Els impulsors de l’Associació Stop Vols de Pràctica Aeroport Lleida-Alguaire, exigeixen explicacions i «mesures immediates» davant el que consideren com un creixement «descontrolat» d’activitats de formació aeronàutica. L’any passat a l’aeroport s’hi van fer 28.112 operacions, un 61% més que l’any anterior, segons informa Diari Lleida

Per això demanen saber quines mesures pren la Generalitat per garantir la seguretat i asseguren que dijous anunciaran les primeres accions que emprendran com a col·lectiu.

Des de la pandèmia, l’aeroport de Lleida-Alguaire manté un ritme de pujada constant d’activitat i el 2024 va registrar un 27% més de passatgers i un 61% més d’operacions que l’any anterior, cosa que l’ha situat com el 14è aeroport de l’Estat en moviments. L’increment es deu sobretot a l’activitat de formació teòrica i pràctica de pilots que hi porta a terme la firma BAA Training durant tot l’any i l’escola CESDA a l’estiu. A més, en l’últim any companyies com Air France, Vueling i Volotea també han fet feines de formació dels seus pilots a les instal·lacions lleidatanes.