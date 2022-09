Malbaratament de diners públics

Entre el 2015 i el 2022 una vintena d'aeroports de l'Estat Espanyol s'han beneficiat de més de 60 milions d'euros en subvencions encobertes

on denunciem les ajudes que reben les aerolínies per mantenir vols deficitaris.

Greenpeace fa temps que denuncia els milers de milions que els països europeus concedeixen al sector aeri. Un munt de diners públics malgrat la manca de compromís de les aerolínies per reduir les seves emissions, en una indústria on el greenwashing i les falses solucions no amaguen la realitat: com més vols, més contaminació. Ara ho ha recollit en un informe centrat a l'estat Espanyol on assegura que entre Entre el 2015 i el 2022 una vintena d'aeroports s'han beneficiat de més de 60 milions d'euros en subvencions encobertes.

L'entitat ecologista remarca que aquests 60 milions corresponen únicament als contractes que hem pogut localitzar i verificar. L'opacitat i la manca de transparència són habituals. Aquestes subvencions se solen camuflar sota “accions de promoció turística” a través de fundacions i consorcis dirigits per ajuntaments, diputacions, governs autonòmics.

Moltes daquestes ajudes no són puntuals. Es renoven any rere any perquè les companyies aèries utilitzen aquests contractes per mantenir artificialment operatives certes connexions. I a més fan xantatge amb això, amenaçant de retirar els vols si no els renoven les ajudes.

Subvencionar vols així és il·legal. La Comissió Europea ja ha dictaminat la il·legalitat de les ajudes públiques indirectes a les companyies aèries camuflades sota contractes de promoció turística, ja que distorsiona el principi de lliure competència davant d'altres maneres de transport.

Com a casos més flagrants , destaquen els 22 milions concedits per la Societat Pública de Gestió i Promoció Turística i Cultural del Principat d' Astúries , els 8 milions de la societat VIA - Promoció de l'Aeroport de Vitòria SA, els 10,4 milions de la societat pública Aeroport de Castelló (Aerocas) o els 10 milions del Consorci de Turisme i Congressos de la Corunya. Entre les aerolínies beneficiades per aquests contractes destaquen Ryanair, Easyjet, Binter, Iberia, Air Nostrum o Volotea.

Des del punt de vista ambiental, assenyala que qualsevol subvenció que incentivi incrementar els vols resulta una pèssima idea , pels efectes que suposa en llastar una economia verda i uns hàbits de mobilitat lliures de combustibles fòssils. Però, més enllà de l'impacte ambiental negatiu, les subvencions detectades provoquen un altre tipus d'anomalies.

Com que, molts d'aquests aeroports es van construir sense ser necessaris i van suposar un embornal de diners públics, procedent en bona mesura de fons europeus.

En no pocs casos l'aeroport es transforma en una aposta identitària , ja que són Greepeace, "la pèrdua de la qual degradaria la província a una divisió inferior. Els governs s'aferren a mantenir com sigui els seus aeroports perquè entenen que qui els tancarà patirà un alt cost electoral".

Puntualitzant que, la majoria d'aquests vols subvencionats són a les zones més despoblades. Tot i això, les subvencions a les línies aèries han acabat en molts casos potenciant vols a la perifèria turística: Costa del Sol, País Valencià i les illes. Això suposa que el flux de diners de les arques territorials de les zones menys turístiques acaba beneficiant territoris que no ho necessiten.

"Lluny d'atreure visitants estrangers, els destins dels vols bonificats són sobretot destins de vacances de la població local. Així es produeix una transferència de rendes públiques regressiva que afavoreix les classes mitjanes i altes, ja que són aquelles que es poden permetre unes vacances amb avió", assegura l'entitat.

En plena emergència climàtica, considera que "és inacceptable que es financi amb diners públics una activitat nociva per al medi ambient com és l'aviació . I encara més que sota l'aparença de contractes de promoció turística, se signin contractes perquè les aerolínies mantinguin de forma artificial els seus vols" i demana que aturin aquest tipus dajuts i dediqui aquests recursos a promoure un model turístic compatible amb la protecció del clima i l'entorn.