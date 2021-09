Defensem la Terra, NO a l'ampliació de l'Aeroport!

Mobilitzem-nos en defensa de la terra, pel Delta de Llobregat i unes polítiques valentes que facin front al canvi climàtic

Malgrat la retòrica dels discursos ambientalistes de diferents Institucions, es reprodueixen arreu del país projectes depredadors amb el medi com el de l’ampliació de l'aeroport o els Jocs olímpics d’hivern. Cal una mobilització popular forta per fer front al canvi climàtic i per un nou sistema econòmic, energètic, de mobilitat i de gestió ecològica del territori.

L’ampliació de l’Aeroport al Delta del Llobregat no només significa un increment de les emissions de CO₂, sinó la condemna a mort dels seus valors naturals i agraris i d’un ecosistema clau per la conservació de la biodiversitat del Parc Agrari del Baix Llobregat, en el que es troba l’espai natural protegit de la Ricarda.

El Delta del Llobregat, com altres espais agrícoles i naturals del nostre país, amenaçats durant dècades, seguirà al punt de mira de grans lobbies especulatius i d’algunes administracions que l’hi fan el joc si no ens hi plantem massivament en contra i traduïm la protesta en rebel·lia i resistència.

Lluny de les la promeses de recuperació econòmica i creació de llocs de treball que ens volen vendre, sabem molt bé que, projectes com el de l'Aeroport només volen perpetuar un model econòmic que ens condemna al col·lapse climàtic i social, mentre creix la precarietat laboral i les infraestructures de transport públic del país estan cada dia en pitjors condicions i són menys accessibles pel conjunt de les classes populars.

Avui, demà i sempre, defensar el Delta del Llobregat és defensar la terra i el nostre compromís amb el país i el planeta. Aturar aquestes agressions només és possible impugnant l’actual sistema econòmic, canviant l’actual model industrial, energètic i de mobilitat i amb una planificació territorial i industrial que respecti els valors socials i ecològics del conjunt del país.

El projecte d’ampliació de l’Aeroport no és un cas aïllat, arreu dels Països Catalans es multipliquen les agressions: l’ampliació del port de València, l'AVE a Reus i Girona o l'Aeroport de Mallorca, els Jocs olímpics dels Pirineus entre d’altres, són també exemples d'un mateix model de país que no ens podem permetre. Ara més que mai, cal seguir mobilitzats i en primera línia, perquè només amb la sobirania nacional podrem posar l'economia al servei de la gent, el clima, la salut i la vida.

Menys avions, més vida!

No a l’Ampliació de l’Aeroport.