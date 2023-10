Infraestructures

El Consorci del Delta del Llobregat rebutja la proposta de Foment per a l’aeroport

Delta del Llobregat, una comarca agredida per mar, terra, aire i sotaterra

El Consorci del Delta del Llobregat ha manifestat que qualsevol proposta que afecti a la Ricarda tindria impacte a tots els espais naturals de l’entorn. També el Consorci que el delta no pot perdre més espai protegiti i qualsevol nova afectació tindria un impacte negatiu a tota la resta d'espais naturals. Així s'expessava, el tècnic en biodiversitat del Consorci, Enric de Roa a l'Agència Catalana de Notícies (ACN)i que se n'han fet ressò diversos mitjans.

De Roa va lamentar que el Consorci hagi conegut les propostes de Foment a través de la premsa, sense que ningú els hagi demanat assessorament, i va subratllar que l’afectació a la Ricarda és impossible de compensar. “Podem plantar pins i joncs a un altre racó del delta, però no podem arribar a tenir les actuals comunitats animals i vegetals que engloba la Ricarda”, va assegurar.

Des del Consorci avisen que el delta del Llobregat “ja ha pagat un peatge molt gran” les últimes dècades amb l’ampliació de l’aeroport i del port, i la construcció de la depuradora i la dessal·linitzadora del Prat.

Sostenen que l’aeroport actual podria ampliar la seva operativa amb una reconfiguració de les pistes, i auguren que la Unió Europea no acceptarà l’ampliació de la tercera pista damunt la Ricarda perquè ja va enviar un advertiment a la Generalitat i a l’estat espanyol després de constatar que la biodiversitat del delta havia minvat per l’impacte de les grans infraestructures.

En aquest sentit, de Roa va apuntar que l’estat espanyol “hauria d’argumentar que fer la pista sobre la Ricarda és una qüestió d’interès públic de primer ordre, indispensable per a l’economia i el futur del país”. A nivell personal, va declarar veure “impossible” que les institucions europees donin el vistiplau “a destruir un espai protegit quan encara hi ha feina no resolta de dècades enrere”.