Habitatge

Clam popular a ciutats dels Països Catalans per “acabar amb el negoci de l’habitatge”

A Barcelona, la protesta convocada pel Sindicat de Llogateres, i els col·lectius que defensen el dret a un habitatge van aplegar milers de manifestants. Segons els organitzadors 100.000 persones, mentre que la Guàrdia Urbana ha rebaixat la xifra a 12.000. A la mobilització han participat en diverses columnes que han sortit de diferents indrets (Baix Llobregat, Barcelonès, barris de Barcelona per acabar convergint a la plaça d’Espanya.

És la segona protesta després de l’organitzada el 23 de novembre de l’any passat. El Sindicat de Llogateres ha avisat que aquella mobilització “no és el final, sinó el principi”, i ha subratllat que no es tracta “de sortir un dia al carrer”. Aquesta nova convocatòria, segons l’associació, aplega més de 4.000 entitats de diferents àmbits com ara la comunitat educativa, col·lectius feministes, sanitaris i ecologistes i organitzacions com Bombers contra els desnonaments.

A la ciutat de València, més de 4.000 persones, segons dades de la Delegació del govern espanyol al País Valencià. Amb el lema “Acabem amb el negoci de l’habitatge i el territori”, la protesta ha denunciat l’encariment dels lloguers, l’especulació immobiliària i la turistificació que expulsa el veïnat dels barris. La mobilització, convocada per la plataforma “València no està en venda” —que agrupa prop de 200 col·lectius— ha eixit des de quatre punts de la ciutat per a confluir a la plaça de l’Ajuntament i avançar fins a la plaça d’Amèrica. (La Veu del País Valencià)

A Palma, més de 12.000 persones segons els organitzadors, 3.500 segons la Delegació del Govern espanyol, s’han manifestat aquest dissabte a Palma per a defensar el dret a l’habitatge i reclamar que els ciutadans siguin el focus real de les polítiques d’habitatge. «Volem viure a Mallorca!», ha estat el crit més unànime. (Diari de Balears)

La manifestació ha estat convocada pel Sindicat Habitatge Palma, el GOB, 'Menys Turisme, Més Vida', el Banc del Temps de Sencelles, la PAH, 'Mallorca no es ven' i STOP Desnonaments, sota el lema "Acabem amb el negoci de l'habitatge".

A Castelló de la Plana, la marxa, en què han participat centenars de persones segons. Ha eixit a les 17:00 hores des de la plaça de la Independència (coneguda popularment com a plaça de la Farola).

A la ciutat d'Alacant, la manifestació convocada pel Sindicat de Barri Carolines i la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, ha aplegat unes 3.000 persones

A Andorra la Vella, més de mig miler de persones s’han manifestat pel centre d’Andorra la Vella, convocats per la Coordinadora per un Habitatge Digne, que ha xifrat l'assistència en 1.500. La marxa ha evidenciat que el moviment encara té capacitat de mobilitzar la gent. Els participants han arribat fins a la rotonda del quilòmetre zero, on s’ha llegit el manifest amb les reivindicacions: regular el preu dels lloguers, que actualment consideren prohibitius, així com la creació d’un registre de la propietat, la prohibició de desnonaments quan no es pugui oferir als afectats una alternativa i que s’actuï de forma contundent contra l’anomenada trampa del fill. (Altaveu)

