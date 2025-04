Unim lluites per l'habitatge i els drets socials: acció i mobilització cap al 5A

En un context de crisi habitacional cronificada i vulneració de drets bàsics, la Plataforma docents 080 formada per equips educatius i Capçalera, formada per professionals sanitaris ens unim per alçar la veu i actuar.

Donem el tret de sortida a la campanya de visibilització als centres educatius i CAPs.

Aquest dimarts més de 15 centres educatius han penjat una pancarta per visibilitzar que els desnonaments, els canvis de domicili forçats, els reallotjaments en pensions i hotels…afecta a la vida de les nenes i nens i cal dir prou. Perquè les famílies i els infants no només perden un sostre, perden estabilitat, seguretat i futur. L’absència d’un habitatge digne no és només un problema material, és una ferida profunda que impacta la salut i l’educació, condicionant el benestar i les oportunitats de tota una generació.

Fem una crida a tots els centres educatius de Barcelona i CAPs a unir-se a la campanya. Des de la Plataforma docents 080 podem facilitar plantilla per fer-les. A més a més estem fent un mapeig en el que ens agradaria que hi participessin el màxim nombre de centres de Barcelona per poder dotar-nos de dades i informacions sobre el nombre d'infants que pateixen situacions de desnonament i infrahabitatge ja que a dia d’avui aquesta informació és opaca.

Cada setmana, desenes de famílies amb infants perden casa seva, amb greus repercussions en la seva educació, salut i benestar emocional. La crisi de l'habitatge no és un problema aïllat, sinó que està directament lligada a la precarietat, la pèrdua de drets socials i l'augment de les desigualtats. Per això, aquest 5 d'abril sortirem juntes al carrer per reclamar solucions reals i denunciar les polítiques que expulsen les famílies vulnerables dels seus barris.

Per unir-te a la campanya de visibilització i mapeig escriu a docents080@gmail.com