Habitatge

II Congrés d'Habitatge de Catalunya a Granollers

El II Congrés d’Habitatge de Catalunya, que se celebrarà el 8 i 9 de febrer de 2025 a Granollers, serà l’espai de trobada que agrupa gran part dels col·lectius d’habitatge autònoms de tot el territori català. Després de dos anys de debats sobre el futur de la lluita per l’habitatge, l’agreujament de la crisi capitalista, el deteriorament de les nostres condicions de vida i una major ofensiva contra les classes populars per part de rendistes, especuladors i aparell judicial i policial de l’estat, hem identificat i analitzat les limitacions que necessitem superar.

Per això, després de l’experiència compartida i amb més coneixements acumulats, sindicats, PAHs i col·lectius del moviment per l’habitatge català apostem per una organització conjunta de caràcter confederal que ens agrupi, ens permeti un major grau de coordinació i passar a l’ofensiva contra qui ens expulsa sistemàticament de casa nostra. El II Congrés sentarà les primeres bases d’aquesta organització.