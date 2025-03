Habitatge

Tot a punt per una nova manifestació per un habitatge digne a Andorra la Vella

Serà el proper 5 d'abril a les 19h. amb aquest itinerari del comú d’Andorra la Vella a la rotonda del KM0 (allà on va començar tot), i aquest cop, els organitzadors han apuntat no s’acceptaran pressions per modificar el recorregut, ja que ha estat escollit per la ciutadania.