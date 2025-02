Habitatge

La CUP celebra la victòria del moviment en defensa del dret a l'habitatge a Casa Orsola

La CUP celebra la victòria del moviment en defensa del dret a l’habitatge a Casa Orsola. La diputada de la CUP-DT, Laure Vega, reivindica la mobilització de milers de persones i del Sindicat que han fet recular el fons voltor de l’edifici i obligat al PSC a prendre mesures. Alhora lamenta que la negociació hagi succeït a esquenes de les veïnes: «ningú, ni tan sols Collboni, hauria d'intentar penjar-se una medalla que correspon a centenars, a milers, de persones i al Sindicat que ho ha fet possible».

Tal com han anunciat, la compra de Casa Orsola per part de l’Ajuntament de Barcelona serà per valor de nou milions d’euros, és a dir, tres milions més del preu que va pagar el fons voltor. La CUP critica l’actuació de l’Ajuntament que entenen que representa un rescat encobert al fons voltor, que «marxa amb les butxaques plenes». Laure Vega, recorda al PSC que el conflicte per l’habitatge continua latent, que «no es guanyen drets sense tocar privilegis», i que «no es poden intentar fer equilibris entre considerar l’habitatge com a dret o com a font d’especulació». En aquest sentit, demanen claredat, «especular no pot sortir a compte».