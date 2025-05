1r de Maig

La manifestació de la Intersindical a Barcelons aplega centenars de persones

La manifestació, que ha recorregut els carrers de la ciutat amb un ambient combatiu i unitari, ha culminat amb un acte polític que ha posat veu a les lluites del passat, les injustícies del present i l’esperança d’un futur digne per a tothom.

L’acte ha comptat amb les intervencions dels secretaris generals Sergi Perelló i Núria Ferrandis, que han denunciat la precarietat estructural que pateix la classe treballadora i han posat èmfasi en la necessitat urgent de recuperar sobiranies: laborals, socials, econòmiques i nacionals.

Sergi Perelló ha reivindicat l’organització com a clau per transformar la realitat, i ha recordat que “només quan la classe treballadora s’organitza, es mobilitza i planta cara, és capaç de conquerir drets”. Amb un discurs clarament anticapitalista i independentista, ha subratllat la necessitat de disposar d’un Estat català al servei de la majoria, capaç de garantir feina i habitatge dignes, serveis públics forts i la centralitat de la llengua catalana com a espai de cohesió social.

Núria Ferrandis ha denunciat la cronificació de la precarietat, especialment entre les dones i al sector de les cures, i ha criticat durament les elits econòmiques i polítiques que, “amb l’excusa de la competitivitat, condemnen milers de persones a viure en condicions indignes”. Ferrandis ha fet una crida a enfortir un sindicalisme combatiu, feminista i de país, capaç de fer front a l’ascens del feixisme i de construir un horitzó col·lectiu basat en la justícia social, la solidaritat i la igualtat.

L’acte ha estat precedit per una representació escènica en tres blocs que ha connectat les lluites històriques amb les actuals, homenatjant les dones sindicalistes i les treballadores invisibilitzades. La força dels discursos ha deixat clara una convicció compartida: la lluita continua i només amb un compromís col·lectiu es podrà guanyar.

La Intersindical valora molt positivament l’èxit de la jornada, tant per l’afluència com per la força del missatge, i es compromet a continuar treballant per una vida digna, per la justícia social i per la llibertat del poble català.