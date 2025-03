Habitatge

Independents per Salt-CUP: "els desnonaments no s’aturaran, i seguirem sense accés a habitatge per a tothom"

Davant dels incidents succeïts fa unes nits, el malestar i l'agreujament de la problemàtica de l'habitatge, la formació es pregunta "fins on es deixarà arribar una situació en la qual alguns van acumulant pisos buits mentre van fent fora de casa a moltes famílies".

Independents per Salt-CUP considera que aquesta situació "la patim tots:

- Les persones a qui fan fora per no poder pagar el que els demanen de lloguer o hipoteca.

- Les que no poden accedir a un habitatge. Els fons voltors i els bancs ens han desposseït d’habitatge a Salt. Ja no és que siguin cars, sinó que no hi tenim accés. Aquests fons es salten la llei diàriament però no se’ls persegueix.

- I tota la població que viu preocupada per l'agreujament de la situació social al poble.

En aquesta línia apunta la formació que "Tot plegat no ve d'ara; només es posa el focus quan els problemes esclaten. Un moment que a més alguns voldran aprofitar per treure'n rèdit en base a llençar més llenya al foc. Quan marxi la policia i la premsa, els desnonaments no s’aturaran, i seguirem sense accés a habitatge per a tothom"

El Govern de l’Estat, el Govern de la Generalitat i el de Salt no estan a l’altura de les circumstàncies, els recursos que tenim no són suficients per atendre les necessitats actuals. Cal un pla realment transformador que no pot ser més política del totxo. Un pla que aturi l'especulació, que posi en circulació els pisos buits, que posi al centre el dret a l'habitatge com apilar central per a les polítiques socials, d'arrelament i de fer poble. Un pla que ha d'implicar les diferents administracions i que no pot esperar més. Perquè la gent de Salt vol viure en pau i bé.