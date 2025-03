Habitatge

Presentació del manifest 'SOS habitatge Poblenou'

Aquest manifest ha estat elaborat per la Plataforma pel Dret a l'Habitatge del Poblenou, un espai transversal creat el setembre passat a iniciativa de l'AV del Poblenou. El text l'està signant pràcticament tot el conjunt d'entitats representatives del barri: culturals, socials, educatives, de lleure, cooperatives... En aquests moments en són cinquanta-sis. La consciència social davant la impossibilitat de tenir accés a l'habitatge, com no pot ser d'una altra manera, és enorme.

L'acte de presentació serà conduït per la periodista del barri Laura Aznar. Es llegirà el manifest de manera coral, i una de les veus serà l'actriu Maria Rodríguez Soto, vinculada al Poblenou i que l'endemà rebrà el Premi Ciutat de Barcelona. L'acte serà acompanyat pels cantants i grups musicals del barri Svetlana, Joanet del Poblenou, Magalí, Iscle Datzira i Maria Joao. Els Gegants i els Diables del Poblenou animaran la rua-manifestació posterior. Possiblement hi haurà alguna intervenció més, encara no confirmada.