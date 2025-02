Habitatge

Neix la Confederació Sindical d’Habitatge de Catalunya

El II Congrés d’Habitatge de Catalunya ha culminat amb el naixement de la Confederació Sindical d’Habitatge de Catalunya, una organització d’àmbit nacional i confederal que agruparà gran part del moviment per l’habitatge del territori català. Entre ells, les Plataformes d’Afectades per la Hipoteca de Lleida, Bages, Sant Feliu, Santa Coloma de Gramanet i Baix Montseny, els sindicats de Reus, Tarragona, Vilamajor i Llinars, Pallars i Esplugues de Llobregat, el Sindicat de Llogateres de Catalunya, i sindicats de barri del Poble Sec, Sants, Gràcia, Vallcarca, Verneda i Besós, Sagrera, Sant Andreu i Les Corts, entre altres.

El Congrés ha servit per aprovar les bases polítiques i organitzatives de la futura Confederació, així com el pla de desplegament que permeti la seva construcció; la Taula d’Habitatge, conformada per la Confederació Sindical d’Habitatge de Catatalunya, el Sindicat de Llogateres de Catalunya, el Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya i la PAH Barcelona; i una resolució d’aliança conjunta amb la Taula Sindical formada pels sindicats laborals COS, Co.bas, CGT, CNT, IAC i Solidaridad Obrera.

Al Congrés han participat un miler de persones i més de 60 col·lectius i organitzacions en defensa del dret a l’habitatge, així com les Estructures Populars (una aposta que va sortir del I Congrés d’Habitatge de Catalunya), Pirineu Viu, Docents de Salt i altres territoris catalans pel dret a l’Habitatge, col·lectius del moviment per l’habitatge de la resta de l’estat, i el suport fraternal de col·lectius d’habitatge de Xile, Toronto, Brasil, Los Angeles, Manchester, Polònia i Portugal. Un cap de setmana històric i emocionant per a totes les persones i col·lectius que formen part del moviment amb la voluntat de fer un sal qualitatiu en la lluita per l’habitatge.