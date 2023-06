cas INIPRO

La CUP Tarragona qualifica de vergonyosa la retirada de l’Ajuntament de l’acusació al cas INIPRO

Després que el Diari Ara hagi fet públic que Viñuales retirarà l’acusació particular de l’Ajuntament de Tarragona en el Cas Inipro, la CUP acusa el PSC d’utilitzar la Institució municipal en benefici del partit.

Eva Miguel, ex-regidora de la formació independentista, recorda que l’Ajuntament ostenta la condició de perjudicat i el PSC consta com a acusat com a persona jurídica en aquest procediment, per tant, “és un escàndol que la primera decisió que prenen un cop tornen a governar sigui la de retirar l’Ajuntament de la causa”. A més, Miguel, remarca que la retirada de l’acusació va acompanyada del nomenament de Cecilia Mangini com a Presidenta de l’IMSST, malgrat ser considerada “responsable a títol lucratiu” en la causa.

Per la seva banda, Laia Estrada, també ex-regidora, considera “una vergonya que Viñuales vulgui executar aquesta acció via decretàs”. Per a la diputada cupaire el fet que no es porti a plenari “és una mostra de covardia perquè volen evitar el debat polític i públic que deriva d’aquesta decisió que clarament recorda que malgrat hagin canviat les cares, som davant del PSC fosc de sempre”.