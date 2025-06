Memòria

Presentació del llibre "Per Catalunya" a Vic

Aquest any 2025, en què diferents departaments de la Generalitat que s’encarreguen d’elaborar un calendari d’accions per commemorar el restabliment de les llibertats, o sigui que es commemora la mort del dictador espanyol, des de la nostra fundació hem trobat a faltar que cap dels actes programats aparegui l’històric Front Nacional de Catalunya (FNC) creat a París el maig de 1940, un mes abans que l’estat francès fos ocupat pels nazis.

El FNC, la primera organització antifranquista:

Ja que són els primers que des de l'interior el 1939 organitzen la resistència, engegant el Front de la Joventut, dins el qual van fer les seves primeres accions clandestines, com ara facilitar documentació falsa i amagar companys perseguits...

Que el 26 de juliol de 1939 amb l'entrada dels militants de Nosaltres Sols!, fugats des dels camps de concentració francesos a la Catalunya Nord, engegant els passos de frontera que farien servir per a salvar els que s'escapaven dels nazis.

Que el 4/5/1940 s'estructuren políticament sota el nom de l'Organització (amb el pacte entre els sectors d'Estat Català i de Nosaltres Sols!), i que a partir de 1943 ja utilitzen el de Front Nacional de Catalunya, com el de qualsevol país que lluitava contra l'ocupació de l'exèrcit alemany.

El mateix 1943, el FNC ja tenia 49 processats per formar-ne part, entrant a la presó Model de Barcelona...

I el 1945 engegava el seu portaveu escrit Per Catalunya!

Per aquest motiu presentem a Vic:

El llibre recopila els exemplars que es van publicar de Per Catalunya, que entre 1945 i 1959 (en dues etapes: primer en la clandestinitat i després a l’exili) va ser l’òrgan de premsa del Front Nacional de Catalunya, organització creada en el context de la immediata postguerra com a aglutinant de la lluita antifranquista i catalanista.

Aquesta edició comprèn la reproducció facsímil de tots els números que es van publicar, fruit del treball d’arxiu de Robert Surroca, un pròleg de Fermí Rubiralta, un estudi d’Agustí Barrera i un recull, a càrrec de Pere Vilella, de les opinions de diversos analistes i historiadors sobre el paper de Per Catalunya.

L’obra, en paraules de Rubiralta, «contribueix a situar tal com correspon el sobiranisme actual dins el combat general de l’independentisme històric i a fer present que si avui en dia una gran part de la societat catalana ha arribat a la conclusió que aquesta és l’única via per a la supervivència nacional de Catalunya i per a garantir el progrés social i econòmic dels seus habitants, ha estat en bona part gràcies al treball anterior de moltes persones que, de manera anònima, amb els seus encerts i les seves misèries humanes, ho lliuraren tot —salut, hisenda i comoditat personal— per a defensar el seu ideal independentista».

Dijous 12 de juny, a les 18:30h a la llibreria Muntanya de llibres

Jacint Verdaguer,24

Vic (Osona)

Intervindran:

Agustí Barrera

Historiador i coordinador de l’obra

Rafael Català Dalmau

Historiador i editor

Oriol Falguera

President de la Fundació Reeixida