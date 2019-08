corrupció

Demanen explicacions sobre les factures pagades per l’Ajuntament per defensar els càrrecs públics imputats al Cas Inipro

Segons un article publicat avui al mitjà Porta Enrere, un total de 37.927,55€ han estat pagats per l’Ajuntament de Tarragona en concepte de factures per a la defensa de diferents càrrecs electes, treballadors i funcionaris, entre el 2015 i el 2018, en el Cas Inipro.

La CUP, que som acusació popular en aquest cas, hem fet front a les despeses econòmiques que ha implicat destapar aquest cas de corrupció, gràcies a l’excedent derivat de la limitació de salari de les nostres càrrecs electes. Considerem que ja és prou lamentable que l’ajuntament no hagi actuat com a acusació i ho haguem hagut de fer una formació política que en el seu dia ni tan sols teníem representació institucional. El que és del tot vergonyós, però, és que a sobre, l’administració pública hagi sufragat les despeses de les defenses, entre les quals el 40% del total correspon a les factures de l’exportaveu del PSC, Begoña Floria, que ascendeixen a 14.520€.

Per si no n’hi hagués prou, la despesa pública també inclou la defensa de l’ex-cap de gabinet, Gustavo Cuadrado amb una factura de prop de 2.000€ que correspon a l’assistència d’un advocat el 4 de maig de 2016, moment en el qual ja feia més de mig any que ja no treballava per al consistori, doncs el 26 d’octubre de 2015 va presentar la seva dimissió, “coincidint” amb la detenció de l’exgerent de l’IMSST Antonio Muñoz.

La cirereta del pastís de tot plegat és que l’estiu de 2016 la CUP va formular diverses preguntes en relació a les despeses assumides per l’Ajuntament de Tarragona en assumptes penals. Qüestions que mai no van arribar a ser contestades.

La CUP considera tot plegat escandalós, doncs en un cas de corrupció com és Inipro, aquestes factures s’haurien d’haver abonat per part de les persones investigades i, només en cas d’arxiu de la causa o d’absolució, es podria haver requerit amb posterioritat que l’Ajuntament es fes càrrec de les despeses. És per això que la CUP vol saber qui va autoritzar el pagament d’aquestes factures i en base a quin criteri, alhora que emplaça el govern actual a reclamar el retorn d’aquestes quantitats.