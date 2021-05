Inipro

La CUP emplaça a l’Ajuntament de Tarragona a recórrer la decisió del jutge de denegar-li la personació en el cas Inipro

La formació considera injustificable que s’hagin assabentat per la premsa que s’hagi denegat a l’Ajuntament de Tarragona personar-se com acusació particular en el cas Inipro. La consellera Eva Miguel titlla de “vergonyós” que des dels jutjats es filtri aquest tipus d’informació “abans que siguin notificades les parts”. En aquest sentit, la CUP, com acusació popular, està a l’espera de rebre la notificació i, per tant, de poder tenir la resolució pertinent.

Amb tot, i basant-se amb les notícies sortides a premsa, la portaveu del Grup Municipal afirma que “no compartim en absolut aquesta decisió perquè pensem que l’Ajuntament té tot el dret a personar-se com a part perjudicada” i emplacen al consistori a recorre-ho.