USTEC·STEs (IAC) demana a TV3 una rectificació del programa 30 minuts sobre l'escola inclusiva

El sindicat USTEC·STEs (IAC) ha manifestat el seu rebuig frontal al reportatge dedicat a l'escola inclusiva emès pel programa 30 minuts de TV3 el passat diumenge. L’organització ha adreçat una carta formal a la presidenta de la CCMA, Rosa Romà, al director de TV3, Sigfrid Gras, i al responsable del programa, Carles Solà Serra, exigint una rectificació per l’enfocament parcial, simplificador i distorsionat d’una temàtica de tanta rellevància educativa i social.

Des del sindicat es denuncia especialment l’ús esbiaixat de la intervenció d’un dels membres del grup d’escola inclusiva d’USTEC·STEs, entrevistat durant més de dues hores. Tanmateix, només es van emetre pocs segons del seu testimoni, seleccionats de forma que poden fer entendre erròniament que el sindicat avala el relat transmès pel programa.

USTEC·STEs considera que el reportatge presenta una visió parcial, descontextualitzada i reduccionista de l’educació inclusiva, sense analitzar les causes estructurals del seu desplegament deficient. Aquesta aproximació, a més, contribueix a reforçar prejudicis i pot desacreditar la feina ingent que fan moltes escoles i professionals per garantir els drets de tot l’alumnat.

Cal recordar que la inclusió no es limita a l’alumnat amb necessitats educatives especials

—tot i ser el col·lectiu més vulnerable i amb més necessitat de recursos i suports—, sinó que implica una transformació global del sistema educatiu per garantir el dret a una educació de qualitat per a tothom. D’altra banda, no es pot plantejar la inclusió com una confrontació entre escoles ordinàries i centres d’educació especial, que també formen part d’un sistema inclusiu i treballen des de sempre amb aquesta mirada.

El reportatge ignora el dèficit estructural de recursos, la manca de planificació del Departament d’Educació i l’incompliment flagrant del desplegament del Decret 150/2017 d’educació inclusiva. És per això que USTEC·STEs considera que el programa manca de rigor periodístic i contribueix a una visió superficial del problema.

Propostes per a una escola realment inclusiva