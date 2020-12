cas Inipro

La CUP Tarragona demana novament la dimissió de Ballesteros i Floria pel cas Inipro

La CUP de Tarragona, acusació particular del Cas Inipro, recorda que quan va portar aquest cas fa set anys a la fiscalia tenia molt clar que aquest no era un cas menor i la portaveu Laia Estrada assegura que «el temps ens està donant la raó”. Les cupaires defensen que el cas Inipro ha evidenciat unes «pràctiques roïns en favor de tot el PSC tarragoní, no només de Ballesteros i Floria”, a costa dels diners que s’havien de destinar a les persones més vulnerables de la ciutat.

Des de la formació anticapitalista afirmen que l’acusació per corrupció que fa el ministeri fiscal de prevaricació, malversació de fons públics, frau, falsedat en document públic i falsedat en document mercantil, “és tan greu com la que fem la CUP”. Laia Estrada defensa que “ja no estem en un escenari en el que la CUP acusa l’exalcalde i l’exportaveu de corrupció, sinó que ho fa la mateixa fiscalia”. Per això, la CUP titlla de “vergonyós” que Ballesteros i Floria no hagin dimitit, després d’anys minimitzant el cas, “però encara ho és més que la resta del PSC de Tarragona ho consenti”. Estrada, a més, recorda que hi ha una peça sota secret de sumari que implica tota l’estructura del PSC al conegut com a «cinturó roig» de l’àrea metropolitana.

Per últim, pel que fa la personació de l’Ajuntament de Tarragona com acusació particular, les cupaires recorden que és una decisió que ja van aplaudir en el seu dia, però Inipro és un cas ja molt avançat. La CUP encoratja al govern de Ricomà a aixecar catifes “d’una vegada per totes” en casos com el de FCC a les targetes de l’EMT, el Coaching de l’AMT o, “el cas més escandalós”: el no-pàrquing Jaume I.