Corrupció

La CUP celebra que l’Ajuntament de Tarragona es personi com acusació particular en el cas Inipro

La Candidatura d’Unitat Popular celebra que el govern de Ricomà hagi decidit personar l’Ajuntament de Tarragona com acusació particular en el presumpte cas de corrupció Inipro i demanen que s’estableixi una coordinació amb l’acusació popular, ostentada per la CUP.

La notícia arriba dues setmanes després de saber que part de la cúpula del PSC de Tarragona anirà a judici per aquest cas, entre els quals hi ha l’ex-alcalde Josep Fèlix Ballesteros i la ex-portaveu de l’anterior govern municipal Begoña Floria, tot i que cal recordar que ERC i ECP van deixar fora dels acords pressupostaris amb les cupaires la partida de 60.000€ per combatre la corrupció. En aquest sentit, la CUP demana a Ricomà que requereixi el retorn de les factures pagades per l’Ajuntament per a les defenses de qui anirà a judici.

Per últim, la CUP considera urgent que el consistori es personi en altres casos de corrupció que ja estan a la fiscalia, però en un estat menys avançat que el cas Inipro, com és el cas Jaume I, el cas del Coaching o el de la Budellera. Per les cupaires “el cas Inipro és només la punta de l’iceberg de la corrupció municipal i cal, no només personar-se en aquests casos que ja estan a fiscalía, sinó també fer net aixecant catifes sobre la gestió del PSC al consistori en temes com els Jocs Mediterranis, la totalitat de les Empreses Municipals o dels grans contractes de serveis externalitzats”.