La CUP Tarragona denuncia que van ser més de 60.000€ els pagats per l’Ajuntament en la defensa dels imputats al Cas Inipro

La CUP, acusació popular en el Cas Inipro, ha tingut accés al resum de factures pagades per l’Ajuntament de Tarragona per a sufragar les despeses de la defensa de diferents càrrecs electes, treballadors i funcionaris, entre el 2015 i el 2018, en el Cas Inipro. En total, les factures ascendeixen a 60.137€.

Si bé el mitjà Porta Enrere feia públic el passat dimarts que la xifra pagada amb l’erari públic era de 37.927,55€, la informació que l’equip de govern de Ricomà ha facilitat a la formació anticapitalista mostra que la xifra de les factures va ser molt superior.

Per a la CUP, és “l’ajuntament hauria d’haver actuat com a acusació, en comptes de ser nosaltres qui ho haguem hagut de fer”. I reitera que “és del tot vergonyós que, a sobre, l’administració pública hagi sufragat les despeses de les defenses”. Val a dir que entre aquestes despeses es troben una de 12.100€ que correspon a la defensa jurídica de l’exalcalde Ballesteros, i una altra factura corresponent a la defensa de l’exportaveu del PSC, Begoña Floria, que ascendeix a 14.520€.

La despesa pública també inclou la defensa de l’excap de gabinet de Ballesteros, Gustavo Cuadrado, amb una factura de 6.050€, qui va presentar la seva dimissió el 26 d’octubre de 2015, coincidint amb la detenció de l’exgerent de l’IMSST Antonio Muñoz, a qui també va ser pagada una factura de 5.445€ per a la seva defensa.

La CUP agraeix que el conseller d’economia, Jordi Fortuny, hagi facilitat aquestes dades, a diferència del que va passar l’estiu de 2016, quan va formular diverses preguntes en relació a les despeses assumides per l’Ajuntament de Tarragona en assumptes penals que mai no van arribar a ser contestades. La Candidatura d’Unitat Popular considera lamentable tot plegat, i confia que el conseller Fortuny aclareixi qui va autoritzar el pagament d’aquestes factures i en base a quin acord de govern o conveni ho va fer. Alhora, emplacen el govern actual a reclamar el retorn d’aquestes quantitats, doncs asseguren que “en un cas de corrupció com és Inipro, aquestes factures s’haurien d’haver abonat per part de les persones investigades i, només en cas d’arxiu de la causa o d’absolució, es podria haver requerit amb posterioritat que l’Ajuntament es fes càrrec de les despeses”.