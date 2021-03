Reciprocitat Ara!

ACPV i Escola Valenciana celebren l’aprovació de la reciprocitat d’À Punt, TV3 i IB3 a les Corts

Acció Cultural del País Valencià i Escola Valenciana - Federació d’Associacions per la Llengua han celebrat l’aprovació de la reciprocitat d’À Punt, TV3 i IB3 aquesta vesprada a la Comissió de Radiotelevisió Valenciana i de l’Espai Audiovisual de les Corts Valencianes.

Aquesta Proposició No de Llei de les Corts Valencianes se suma a la PNL impulsada per les entitats socials ACPV, Escola Valenciana, Ciemen, Plataforma per la Llengua, Òmnium Cultural, Obra Cultural Balear, Kontseilua, A Mesa Pola Normalizacion Lingüística, Iniciativa Pol Asturianu i Asociación Cultural Nogará-Religada aprovada el darrer 11 de març i que acordava la “recepció recíproca de mitjans de comunicació dins d’aquests espais lingüístics”.

Després de l’aprovació de dues PNL a favor de la reciprocitat, primer al Congrés i ara a les Corts Valencianes, ACPV i Escola Valenciana reclamen al president del Consell que execute l’acord de les Corts Valencianes i aplique la reciprocitat de mitjans de forma efectiva.