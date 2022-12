Petroquímica

El jutjat tira endavant la peça sobre l’EDAR de la causa contra IQOXE

El delicte principal versaria contra el medi ambient i els recursos naturals

La Candidatura d’Unitat Popular (CUP), personada en les tres peces de la causa contra l’empresa IQOXE, ha sigut notificada que el Jutjat d’Instrucció número 1 de Tarragona ha acordat tirar endavant el procediment de la peça de l’EDAR i transformar les Diligències Prèvies en Procediment Abreujat. Les cupaires recorden que aquesta peça feia referència als vessaments d’aigües residuals directament al mar utilitzant desespumants. En concret, el procediment es dirigeix contra l’empresa IQOXE i membres de la cúpula directiva de la mateixa.

La portaveu del Grup Municipal de la CUP de Tarragona, Eva Miguel, ha explicat que “el delicte principal versaria sobre un delicte contra el medi ambient i els recursos naturals” i recorda que la CUP-NCG va sol·licitar a la mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural la compareixença de la gerència de l’Agència Catalana de l’Aigua per informar sobre les inspeccions i seguiments que duen a terme al Complex Petroquímic de Tarragona ja que “tot apunta que no s’estan fent els controls exhaustius que un Complex petroquímic com aquest requereix, ni tampoc s’està vetllant per la salut de la població del territori”.