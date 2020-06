Medi ambient

La CUP Tarragona reclama un front comú perquè la Generalitat suspengui l’autorització ambiental d’IQOXE

La Candidatura d’Unitat Popular apunta a la necessitat de fer un front comú per tal que l’empresa IQOXE no torni a obrir fins que la consultora noruega DNV GL, a qui el Govern de la Generalitat ha encarregat la investigació independent de l’accident del passat 14 de gener, no hagi esbrinat l’origen de la catàstrofe d’IQOXE i determini les mesures a aplicar per assegurar que no es repetirà.

Es tracta d’un posicionament compartit per Som Poble a la Canonja, sorgit arran que la investigació del Síndic de Greuges revelés que IQOXE té el pla d’autoprotecció sense homologar i, tot i així, la Generalitat va donar permís a l’empresa per obrir. Per això ambdós grups municipals presentaran mocions als respectius plenaris.

La CUP, que recorda que aquest accident va comportar la mort de tres persones, una d’elles en el seu domicili al barri de Torreforta i que va deixar l’edifici inhabitable pels seus inquilins, també denuncia que després de més de quatre mesos, l’estat de l’edifici continua igual, els seus residents no han pogut tornar a casa seva i no s’estan complint els acords que es van concretar amb els afectats.

A més, les cupaires insisteixen en la necessitat de realitzar una Junta de Portaveus monogràfica sobre la petroquímica per, entre d’altres qüestions, conèixer el grau de compliment dels acords de la Declaració Institucional de l’Ajuntament de Tarragona per la prevenció, la seguretat i la salut de la població de Tarragona i del medi ambient, en relació al complex petroquímic, del passat 29 de gener.

Finalment, en relació als episodis d’olor de gas a Tarragona, les cupaires consideren que l’informe municipal realitzat és insuficient i no aclareix l’origen de l’incident. En aquest sentit, demanen que s’investigui fins al final la causa d’un fet que no és aïllat, sinó que es porta repetint els darrers cinc anys.