IQOXE

La interlocutòria d’IQOXE evidencia la complicitat entre administracions i empreses

Atès el contingut de la interlocutòria en relació a la causa judicial contra IQOXE, la CUP es reafirma en el que porta denunciant des del primer dia de l'accident: aquest no és un fet aïllat ni anecdòtic, sinó que és conseqüència de la manca de control ambiental, i l'absència de fiscalització del compliment de les mesures de seguretat i les condicions laborals a les empreses de la petroquímica. Per això, l'explosió d'IQOXE ha de ser el punt d'inflexió que acabi amb la impunitat, l'opacitat i la connivència política amb la petroquímica.

Per a la CUP, la interlocutòria és demolidora i evidencia que existeix una responsabilitat compartida entre les empreses i la pròpia administració pública. Els poders públics, lluny de complir amb la seva obligació de vetllar pel benestar de la població, permet i tolera la negligència de les empreses quan avantposen els seus interessos en maximitzar la producció i el rendiment econòmic a costa de la seguretat dels seus treballadors, de la població, del territori, i del compliment de la llei.

Es fa evident, doncs, que cal fer complir la normativa i una reforma legislativa per tal de generar una normativa més restrictiva en matèria ambiental, laboral i de seguretat. I el que és igual d'important, és imprescindible augmentar els controls de l'administració.

És indiscutible que l'informe encarregat per la mateixa empresa i que assegurava que l'explosió es devia a una "concatenació de circumstàncies no detectables" és un exercici de cinisme que posa en qüestió tots els estudis que des de fa anys fan públics les empreses i la mateixa AEQT.

Per últim, la CUP exigeix al govern de Ricomà que l’Ajuntament de Tarragona es personi d’una vegada per totes com a acusació particular a la causa i no que no dilati més en el temps la materialització de l’estudi de la qualitat de l’aire, començant així a donar compliment als punts d’acord de la Declaració Institucional del passat 30 de gener.