Petroquimica

CUP Tarragona: "Sis mesos després de l’accident d’IQOXE les coses no estan igual, sinó pitjor"

La Candidatura d’Unitat Popular denuncia que des de l’accident d’IQOXE del passat 14 de gener no s’ha produït cap canvi en les relacions de la nostra ciutat amb el gegant petroquímic i exigeixen executar els acords de la Declaració Institucional, entre els quals hi ha que l'Ajuntament de Tarragona es personi com acusació particular en la causa contra IQOXE. Per això, la CUP demana acabar amb l’opacitat i la impunitat que envolta el complex petroquímic, “ja no sabem què més ha de passar perquè hi hagi una reacció veritablement contundent des de les diferent administracions”, ha manifestat la consellera Eva Miguel.

La consellera Laia Estrada ha explicat que “sis mesos després de l’accident hem constatat que la Declaració Institucional va ser només una escenificació, ja que no s’ha donat compliment dels acords pactats, exceptuant la recuperació del PLASEQTA”, el qual, assegura, caldrà esmenar per tal que el confinament preventiu de la població pugui ser una realitat.

Tampoc s’ha requerit a les empreses del complex petroquímic la relació i el detall dels diferents expedients sancionadors en matèria ambiental, laboral i de seguretat que se’ls hagin interposat. Segons la CUP no hi ha “ni rastre” del debat al voltant del model de desenvolupament econòmic pel Camp de Tarragona i quin tipus d’indústria volem, ni tampoc de l’elaboració d’estudis independents de la qualitat de l’aire i epidemiològics, malgrat també era un dels acords d’investidura ja recollit als pressupostos. De fet, a la reunió mantinguda ahir amb el govern municipal la CUP va ser informada que molt probablement l’estudi de la qualitat de l’aire no tingui lloc enguany.

Finalment, la CUP lamenta el minso suport institucional als veïns i veïnes afectades per l’explosió, que a dia d’avui encara no han pogut tornar a casa seva, malgrat també va ser un compromís de l’Ajuntament.