Petroquímica

Les CUP del Camp donen suport a la vaga de treballadors i treballadores d’IQOXE

Demà, 30 de març, els treballadors i treballadores d’IQOXE tornen a protagonitzar dues jornades de vaga per reclamar un nou conveni laboral. Segons els representants dels treballadors, IQOXE no té la intenció de modificar la plantilla mínima per garantir l’operació de les plantes en les condicions òptimes de treball. Davant d'aquesta convocatòria de vaga, les assemblees locals de la CUP al Camp de Tarragona manifesten tot el seu suport i fan una crida a la solidaritat de la població.

La CUP recorda que justament algunes de les conclusions que l'ex-diputat cupaire Vidal Aragonés va presentar a la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica, i que finalment no es van acceptar, tenien relació amb l’àmbit laboral. La CUP segueix considerant "incomprensible que no s’acceptessin unes conclusions objectives on hi constaven els incompliments que han vingut fent algunes empreses del complex petroquímic de Tarragona", afirma Laia Estrada, diputada de la CUP. Entre aquestes conclusions que van quedar fora, Estrada especifica "l'augment de ritme treball i una reducció del número de treballadors i treballadores", com un dels elements que va tenir a veure amb l'explosió, segons la pròpia interlocutòria del cas.

Així doncs, aquest dimarts 30 de març regidores de les diferents CUP del Camp, la diputada de la CUP, Laia Estrada i l’ex-diputat de la CUP Vidal Aragonés, seran davant l’empresa IQOXE al costat dels treballadors i treballadores. Segons la formació independentista, el conjunt de la població de les nostres comarques s'ha de sentir interpel·lada per la lluita d'aquests treballadors, doncs "millorar la seva seguretat significa millorar la del conjunt de la població".