La CUP dona un termini màxim de 10 dies a la Generalitat per presentar-se com a acusació particular contra IQOXE

En una entrevista avui a El Matí de Catalunya Ràdio, el portaveu de la CUP Crida Constituent, Carles Riera, ha donat a la Generalitat de Catalunya un termini màxim de deu dies per a què es personi com a acusació particular contra l’empresa IQOXE, per l’accident ocorregut el passat dimarts al polígon petroquímic sud de Tarragona.

En aquest sentit, Riera ha advertit que si no ho fa l’administració pública durant aquest temps, la CUP es presentarà com a acusació popular en nom de la societat civil per la defensa dels interessos en matèria de medi ambient, salut i seguretat. Els anticapitalistes asseguren que cal una depuració de les responsabilitats penals de l’accident i de les implicacions ambientals, laborals i en la salut de les afectades.

Des de fa molt de temps, organitzacions del Camp de Tarragona porten denunciant la manca de fiscalització de les conseqüències per a la població i per les treballadores de la presència dels complexos petroquímics a la zona i que s’investiguin les possibles irregularitats en el procediment d’activació del PLASEQCAT i les possibles emissions de gasos tòxics a l’aire.