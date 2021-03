IQOXE

La CUP qualifica d’irresponsable l’aixecament de la suspensió de l’activitat d’IQOXE

Aques dilluns, l’empresa IQOXE ha començat a produir a la planta de derivats d'òxid d'etilè que el Departament d’Empresa de la Generalitat va autoritzar fa quinze dies. La CUP considera una irresponsabilitat per part de la Generalitat permetre que una empresa que té una causa oberta per un dels accidents industrials més greus al territori, per realitzar vessaments al mar i per tenir un reactor clandestí, no només pugui continuar en funcionament abans que s’hagin esclarit les causes de l’explosió i depurat responsabilitats, sinó que a més estigui en plena operació d’expansió.

A més, els treballadores i treballadores de l’empresa ja han manifestat el seu malestar per la falta de reforç per poder mantenir els ritmes de treball. En aquest sentit, la CUP recorda que en la interlocutòria s'assenyalava les altes càrregues de feina dels treballadors i treballadores de l'empresa com un dels factors que van poder propiciar l'explosió, una situació en la que la formació es va quedar sola al Parlament quan ho va presentar a les conclusions de la comissió d'estudi. Una situació que ningú garanteix que s’hagi corregit.

Per últim, la CUP celebra que la Generalitat demani “el màxim” a l’empresa IQOXE, però això hauria de valdre, també, per la resta d’empreses del complex petroquímic.