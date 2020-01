COMPLEX PETROQUÍMIC

La CUP del Camp emplaça a tots els alçades a exigir que es depurin responsabilitats penals personant-se com acusació contra l’empresa IQOXE

La CUP del Camp ha emplaçat a tots els alçades a exigir que es depurin responsabilitats penals personant-se com acusació contra l’empresa IQOXE, que va incomplir el protocol eludint informació a Protecció Civil en els tempos estipulats, de forma que acabem amb la impunitat que envolta els habituals accidents als polígons industrials químics. Així mateix, les CUP del Camp demanem fer front comú entre les diferents alcaldies de la zona per revisar protocols d’actuació i sensibilitzar com toca a la població.

La formació ha criticat la forta descoordinació comunicativa des dels serveis d’emergència cap a la població que es va viure ahir al vespre. Considerem que, en algun punt, els protocols van fallar. Des de les 18:40h, que és quan es produeix l’explosió, només Tarragona Ràdio emet informacions immediates, just cinc minuts després de l’accident. Per altra banda, ha trobat totalment incomprensible i molt greu les contradiccions generades des dels canals oficials que cridaven a través de les xarxes al confinament sense activar les sirenes, responsabilitzant a la gent a decidir què fer en funció de si veien o no fum.

Per a la formació, "existeix una banalització absoluta per part de l’administració del que suposa viure en una zona d’alt risc per accident químic com és el Camp de Tarragona i això es reflecteix en la manca de consciència dels protocols a seguir, de la inexistència de simulacres reals o tenir un parc temàtic al costat sense cap possibilitat de confinament, així com el complet desconeixement sobre què respirem i els efectes que això pot causar en la nostra salut".

La CUP també ha considerat lamentables les compareixences dels responsables polítics de la Generalitat i de municipis com el de Tarragona. Tant el conseller d’Interior, Miquel Buch com l’Alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, van formular declaracions envoltades d’opacitat i que infantilitzaven la població, simulant normalitat i que els protocols havien estat efectius. Per això celebrem que avui Ricomà hagi admès que hauria estat preferible que s’haguessin activat les sirenes, així com que hagi reconegut que la informació traslladada va ser confosa.

I han demanat la màxima transparència per conèixer quin és l’abast de l’accident tant a nivell humà, com material i mediambiental, que inclou l’aire i la possible contaminació del Francolí i el mar amb les aigües d’extinció.