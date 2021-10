Petroquímica

La CUP es persona com a acusació popular en la causa contra IQOXE

La formació independentista ha anunciat avui que ha estat acceptada la seva personació com acusació popular en les tres peces de la causa contra l’empresa IQOXE, al polígon sud del complex petroquímic de Tarragona. La peça principal de la causa fa referència a l’explosió del passat 14 de gener de 2020; i les dues peces separades estan relacionades amb els vessaments il·legals de residus al mar de forma regular i amb la possessió reactor clandestí amb llicència modificada per part de l’empresa.

La CUP recorda que van presentar la documentació per a la personació en aquesta causa fa nou mesos i celebren que finalment “sigui una realitat”. A més, els anticapitalistes anuncien que han presentat un escrit al jutjat demanant la còpia de tot l’expedient del cas. La formació considera que aquesta “és una passa important com a organització per tal de reclamar les pertinents responsabilitats davant d’un dels desastres més fatídics al territori”.

Per últim, la CUP insisteix que des del govern de la Generalitat no s’està treballant per donar compliment a les conclusions de la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica, sobretot en allò referent a endurir la normativa vigent en matèria de seguretat industrial interna i externa, i també en l’àmbit laboral, així com augmentar la fiscalització de les empreses del complex petroquímic.