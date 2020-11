IQOXE

La CUP considera que el nou informe és insuficient per no conèixer les autèntiques causes de l’explosió de Tarragona

Aquest dimarts s’ha fet públic l’informe encarregat per la Generalitat a la consultora DNV, especialitzada en accidents industrials, arran de l’accident d’IQOXE el passat 14 de gener. En la Comissió d'Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímic el diputat de la CUP-CC al Parlament de Catalunya Vidal Aragonés ha lamentat que l’informe s’hagi dut a terme sense el testimoni dels treballadors i treballadores, dels seus representants, ni amb cap informe d’Inspecció de Treball sobre l’accident, evidenciant que “només es vol veure una part de la qüestió”.

A més, el diputat Aragonés ha criticat que no hagi estat possible accedir a les instal·lacions de l’empresa IQOXE per poder observar-les in situ i ressalta que “quan es va intentar accedir-hi hi havia una actuació judicial i finalment no es va fer, ni aleshores ni ara”. La CUP troba incomprensible que, en l’informe, DNV estableixi que hi va haver un intercanvi de conclusions entre el seu propi informe i el de l’Institut Químic de Sarrià, encarregat per IQOXE. Per la formació anticapitalista aquesta és una situació “totalment inexplicable si es vol fer un informe independent i autònom”.

Per últim, el diputat cupaire destaca les vuit recomanacions del final de l’escrit del que s’anomenen “barreres preventives”, on no s’especifica quines d’aquestes vuit recomanacions són realment incompliments de criteris de legalitat, “cosa que seria essencial per entendre què estava incomplint l’empresa IQOXE en el moment de l’accident”.