ANTIMONÀRQUICS

La Coordinadora Antimonarquica de Comarques Gironines convoca a una manifestació a la plaça del Vi el dijous 19 de juny a les 7 del vespre

La convoquen per 3 motius:

Per mostrar el nostre rebuig, davant la imposició per part de la justícia espanyola d'obligar a l'Ajuntament de Girona, a penjar el retrat del Rei a la sala de plens, arrel d'una denúncia del regidor de Vox.

Per protestar enèrgicament contra els cancerígens premis princesa per part de la Fundació Princesa de Girona.

Per celebrar que aquest any, el Rei es retira a donar els Premis Princesa a Barcelona, gràcies al rebuig tant institucional, com per la lluita al carrer i a inesperat efecte Paiporta.

Tot plegat ho celebraran en acabar la manifestació davant de la Fundació Princesa amb les actuacions musicals de Els Combatents, Júlia Balas, Xevi Palahi i Manel de Cal Sereno.