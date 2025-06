Decidim convoca un acte el 29 de juny per denunciar el maltractament institucional i fer una crida a la reconstrucció popular

A la sala l'Horta C/ Sant Martí de Porres, 17, Castellar-L’Oliveral, València a les 11:30h

El pròxim 29 de juny, coincidint amb el 318è aniversari del Decret de Nova Planta, la plataforma Decidim – pel Dret a Decidir organitza un acte polític i popular a la Sala l’Horta, a Castellar-L’Oliveral (València), per denunciar la persistència del maltractament institucional que pateix el País Valencià i fer una crida a una reconstrucció popular després dels efectes de la DANA.

Per a Decidim, el Decret de Nova Planta no és una qüestió del passat: encara avui se'n deriven conseqüències polítiques i jurídiques, i és utilitzat pels tribunals espanyols per negar la sobirania del poble valencià. “La seua vigència simbòlica i jurídica és una mostra clara de la condició colonial que patim”, denuncien.

A més, la jornada servirà per commemorar els 8 mesos de la DANA que va afectar greument les comarques del sud del país. “No fou només una catàstrofe natural, sinó el reflex d’una realitat estructural: infrafinançament crònic, abandonament institucional i invisibilització mediàtica”, apunten.

Davant aquest escenari, la resposta no ha vingut de les institucions, sinó del poble: “Arreu del País Valencià, entitats, col·lectius i persones han impulsat una reconstrucció des de baix, amb justícia social i dignitat. El nostre poble no es rendeix.”

L’acte del 29 de juny vol ser un punt de trobada per enfortir aquesta resposta col·lectiva i popular, de la mà de l’Acord Social Valencià i dels Comitès Locals d’Emergència i Reconstrucció, així com un espai per la memòria, la denúncia i l’esperança.

L’organització fa una crida al conjunt del poble valencià, i especialment a entitats, sindicats i organitzacions que treballen per un País Valencià just, feminista, ecologista i sobirà.