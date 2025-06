català a L'escola

La CUP presenta una proposta de llei per garantir el català a l’escola

La CUP presenta una Proposta de Llei sobre la regulació dels usos lingüístics en els projectes educatius de centre, de la mà de Plataforma per la Llengua, i amb el suport de la PiEC (la Plataforma Pública i en Català, integrada pel SEPC, la Intersindical, la CGT, la USTEC i la COS), amb l’objectiu de garantir el català com a llengua vehicular a l’escola, fer efectiva la immersió lingüística i revertir els retrocessos en matèria lingüística. Des de la CUP denuncien que el sistema educatiu no està garantint la competència bàsica en català del conjunt de l’alumnat, fet que afecta greument «la igualtat d’oportunitats, la cohesió social i territorial, i el futur de la llengua». Una situació que és causa, segons afirmen, tant de les ingerències i l’ofensiva judicial de l’Estat, com de la inacció i complicitat dels governs autonòmics dels últims anys.

«La Llei 8/2022 va ser un error històric. Es va aprovar d’esquena a la comunitat educativa i va obrir la porta a l’ús del castellà com a llengua curricular, fet que ha estat interpretat pels tribunals com una via per fer-lo vehicular a les aules», ha denunciat Laia Estrada, diputada de la CUP-DT. Segons l’organització, les darreres resolucions del TSJC ho confirmen, i podrien comportar una aplicació generalitzada del 25% de castellà si no s’actua amb urgència.

Per això, la CUP presenta la proposta de llei amb dos objectius immediats: derogar la Llei 8/2022 i eliminar la referència al castellà com a llengua curricular; i reforçar l’ús del català com a llengua vehicular, incorporant els aspectes útils del Decret 6/2022 i desplegant mesures efectives per garantir-ne l’aprenentatge.

La proposta ha estat elaborada amb el suport d’expertes de Plataforma per la Llengua, i compta amb el vistiplau de la PiEC, actors que no van compartir la proposta d’ERC, JxC, PSC i Comuns en la legislatura passada. La CUP afirma que la proposició de llei no pretén ser una nova «jugada mestra jurídica» per sortejar tribunals, sinó que és una norma rigorosa i necessària per dotar el sistema educatiu d’un marc legal clar, coherent i al servei de la immersió lingüística.

«No ens fem il·lusions: aquesta llei no aturarà per si sola l’ofensiva judicial. No és un problema jurídic, és polític. Per això, més enllà d’aquesta proposta legislativa fem una crida a la comunitat educativa i al país a preparar una resposta política i col·lectiva davant de qualsevol ingerència», ha declarat Laia Estrada.

Per últim, des de la CUP han explicat que no s’ha volgut registrar la llei perquè abans es vol compartir amb la resta de formacions polítiques i entitats per tal d’aconseguir el màxim consens possible i garantir que prosperi. Tanmateix, tot i que confien que la resta de formacions s’hi sumin, donat que es tracta de «la millor proposta possible donat el context legal vigent i l’emergència lingüística actual», no dubtaran a presentar-la en solitari en cas que sigui necessari.