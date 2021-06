Repressió

Concentració "Via Laietana: Repressió i tortura" per denunciar la pervivència d'un espai del terror

Concentració "Via Laietana: Repressió i tortura" per denunciar la pervivència d'un espai del terror

La Comissió per la Dignitat i la sectoria de Persones Represaliades de l'Assemblea han convocat una concentració de protesta el proper dimarts 15 de juny, a les 19h, davant la Caixa d'Enginyers situada a la Via Laietana. Amb el lema "Via Laietana: Repressió i tortura", les dues entitats denúncien la previvència d'aquesta comissaria de la policia espanyola, centre de tortura i de repressió durant moltes dècades.

El cartell convocant, que mostra el rebuig a l'emplaçament actual de la comissaria de la policia espanyola, denuncia la relació d'aquesta comissaria amb la pràctica de la tortura, les vexacions i els maltractaments als detinguts i planteja que l'espai es converteixi en un "centre de reintrepretació i memòria de la repressió."

Un missatge de text



Un missatge amb el títol "Jefatura Superior de Barcelona" Via Laietana: Barcelona s'està difonent a través de la xarxa i de missatges de mòbils acompanyat de la convocatòria de la protesta contra la comissaria de Via Laietana de dimarts. Segons algunes fons, el text ha estat redactat per alguns represaliats independentistes que van partir tortures en aquesta comissaria durant els anys setanta:

"Jefatura Superior de Barcelona" Via Laietana: Barcelona

Encara avui som molts els que aquest lloc ens recorda la brutalitat psicològica i física que vàrem patir. Brutalitat i mals tractes infligits per elements humans amb noms i cognoms que obeïen ordres donades per un règim dictatorial. Aquell règim encara

avui és vigent, només cal escoltar les paraules del Marlaska i el seu govern dient que l’edifici de Via Laietana no es toca. Per a ells aquesta “jefatura” és un símbol que ens recorda que ells segueixen aquí.

En nom dels represaliats i víctimes d’aquells actes inhumans contra les nostres persones, els hi diem: no us volem ni aquí ni enlloc. Farem el que calgui per a foragitar-vos d’aquest espai, per fer-vos fora de les nostres vides i de la nostra memòria. Les nostres consciències no descansaran fins que marxeu i la llarga llista, durant dècades, de vulneracions de drets humans sigui reparada.

La Comissió de la Dignitat amb entitats de memòria crida a seguir reivindicant el retorn a la ciutadania de la Prefectura de policia de Via Laietana com a centre d'interpretació i memòria de la tortura i la repressió. pic.twitter.com/eRM9S4lQoy — ComissioDignitat (@ComissDignitat) June 9, 2021